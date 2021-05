„Am vrut să aflu ce impact a avut pandemia după un an, pentru că am asistat anul trecut la o absență a participării la cea mai importantă slujbă a creștinismului. Fără Înviere nu există creștinism. Am bănuit că o să surprind un impact mare. (...) Am crezut că există o ruptură între credința în Dumnezeu și biserică. Oamenii cred că există Dumnezeu, dar biserica e a unor șmecheri care fac bani, care fac politică. Am vrut să văd cât de mare e această ruptură și dacă pandemia a produs-o mai mult. Și aceasta a fost surpriza: a produs-o.

În același timp, a întărit credința. Credința în Dumnezeu e declarată, există, dar cu mai multe semne de îndoială pe care nu le-am prevăzut anul trecut. De exemplu, nu doar în sondajul meu, dar și în altele, 95 la sută spun că ei cred că există Dumnezeu. Acum am găsit și că 14-15 la sută spun poate există. O urmă de îndoială care mi-a atras atenția și care se răsfrânge în toate celelalte întrebări”, a spus Bruno Ștefan în cadrul interviului acordat DCNewsTV.

„Este o îndoială”, a continuat acesta. „Acel probabil corelează puternic cu o îndepărtare față de biserică. Reprezintă deja o masă importantă de populație care face o presiune asupra majorității pentru a spune noi nu afectăm credință dumneavostră în Dumnezeu, dar în biserică da. Și vedem că efectul s-a produs puțin”, a mai spus acesta.