Incendiu la Ministerul Finanțelor Publice / foto în articol

Joi, 8 ianuarie, un incendiu a izbucnit la etajul 6 al Ministerului Finanțelor Publice. Potrivit Realitatea Plus, focul a fost stins și nicio persoană nu a fost evacuată din clădire.

Se pare că a fost vorba de niște documente care au luat foc.

Pompierii se află în acest moment la fața locului, evaluează situația și se asigură că focul nu izbucnește din nou.

„În urmă cu scurt timp am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o clădire din strada Apolodor, unde a fost observată degajare de fum la acoperiș.

În urma recunoașterii efectuate de primele echipaje ajunse la caz a rezultat faptul că ard deșeuri într-un canal tehnologic.

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de 10 mp. Nu s-a impus evacuarea personalului din clădire. Incendiul a fost stins“, a transmis ISU.