€ 5.0871
|
$ 4.3558
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.3558
 
DCNews Stiri Cum privesc republicanii din Congresul SUA ideea anexării Groenlandei
Data publicării: 11:53 08 Ian 2026

Cum privesc republicanii din Congresul SUA ideea anexării Groenlandei
Autor: Elena Aurel

groenlanda Mai mulți republicani din congresul SUA au criticat ideea anexarii Groenlandei. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @olga_gavrilova
 

Mai mulţi republicani din Congresul SUA au criticat ideea anexării Groenlandei.

Mai mulţi republicani din Congresul american au criticat orice potenţială acţiune militară de anexare a Groenlandei, distanţându-se astfel de afirmaţiile preşedintelui Donald Trump, potrivit cărora SUA au nevoie de insula arctică pentru securitatea naţională, relatează joi DPA.

Într-un mesaj postat pe platforma X, John Curtis, senator de Utah, a subliniat miercuri că orice utilizare a forţei militare în cazul Groenlandei este "inadecvată, nu este necesară şi este ceva ce nu voi susţine", apreciind în schimb că este mai important consolidarea parteneriatelor cu Danemarca şi Groenlanda.

Groenlanda, teritoriu autonom cu aproximativ 56.000 de locuitori, aparţine formal Regatului Danemarcei, aliat al NATO.

Parlamentarul republican Don Bacon din Nebraska a afirmat că discuţiile administraţiei de la Washington despre Groenlanda sunt dăunătoare şi riscă să îndepărteze partenerii SUA în cadrul NATO. Bacon a declarat pentru CNN că ideea de a absorbi Groenlanda a fost printre cele mai "stupide" lucruri pe care le-a auzit de la Casa Albă în ultimul an, îndemnându-i şi pe ceilalţi republicani să transmită administraţiei Trump că se află pe o cale greşită.

VEZI ȘI: UE, somată să riposteze: Austria propune sancţiuni dure pentru a apăra Groenlanda de presiunile SUA

Invadarea Gronelandei, o stupizenie de proporţii

Senatorul de Louisiana, John Kennedy, exprimându-se după un briefing cu secretarul de stat Marco Rubio, a spus chiar că până şi un "elev (de 14-15 ani) de clasa a IX-a cu o inteligenţă modestă" ar şti că invadarea Groenlandei ar fi "o stupizenie de proporţii". El a mai spus că nici Donald Trump şi nici Marco Rubio nu sunt într-atât de "absurzi" şi că nu se planifică nicio invazie, deşi nu a exclus eforturi de căutare a unui nou cadru juridic pentru cooperarea în domeniul apărării între SUA şi Groenlanda.

Şefa guvernului danez Mette Frederiksen a avertizat că un atac american asupra Groenlandei ar însemna sfârşitul NATO şi al ordinii de securitate de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Donald Trump declară de mai mult timp că SUA au "nevoie" de Groenlanda pentru securitatea lor naţională.

Danemarca, guvernul Groenlandei, Uniunea Europeană şi mai multe ţări de continentul european au respins afirmaţiile lui Trump. Discuţiile despre Groenlanda au reapărut după recenta operaţiune militară americană în Venezuela, potrivit Agerpres. 

VEZI ȘI: Mesajul ferm al lui Trump, transmis de Ambasada SUA la București: Perioada slăbiciunii a luat sfârșit

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
groenlanda
danemarca
congresul american
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Miruță spune că în caz de ceva, când Nicușor Dan e în Spartan, poate primi mesaje text
Publicat acum 12 minute
România, obligată să primească migranți sau să plătească o sumă fabuloasă pe cap de om
Publicat acum 28 minute
Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan la Paris cu aeronava Spartan
Publicat acum 36 minute
Sorana Cîrstea, învinsă de Arina Sabalenka, în optimile turneului WTA de la Brisbane
Publicat acum 45 minute
Cum va fi anul 2026 în funcție de analiza lui numerologică: „O mare schimbare ne așteaptă!”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat acum 6 ore si 0 minute
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 06 Ian 2026
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Publicat pe 06 Ian 2026
Mircea Badea, înjurat crâncen după ce a spus despre tragedia din Elveția
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close