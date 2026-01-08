Cum privesc republicanii din Congresul SUA ideea anexării Groenlandei

Mai mulţi republicani din Congresul american au criticat orice potenţială acţiune militară de anexare a Groenlandei, distanţându-se astfel de afirmaţiile preşedintelui Donald Trump, potrivit cărora SUA au nevoie de insula arctică pentru securitatea naţională, relatează joi DPA.

Într-un mesaj postat pe platforma X, John Curtis, senator de Utah, a subliniat miercuri că orice utilizare a forţei militare în cazul Groenlandei este "inadecvată, nu este necesară şi este ceva ce nu voi susţine", apreciind în schimb că este mai important consolidarea parteneriatelor cu Danemarca şi Groenlanda.

Groenlanda, teritoriu autonom cu aproximativ 56.000 de locuitori, aparţine formal Regatului Danemarcei, aliat al NATO.

Parlamentarul republican Don Bacon din Nebraska a afirmat că discuţiile administraţiei de la Washington despre Groenlanda sunt dăunătoare şi riscă să îndepărteze partenerii SUA în cadrul NATO. Bacon a declarat pentru CNN că ideea de a absorbi Groenlanda a fost printre cele mai "stupide" lucruri pe care le-a auzit de la Casa Albă în ultimul an, îndemnându-i şi pe ceilalţi republicani să transmită administraţiei Trump că se află pe o cale greşită.

VEZI ȘI: UE, somată să riposteze: Austria propune sancţiuni dure pentru a apăra Groenlanda de presiunile SUA

Invadarea Gronelandei, o stupizenie de proporţii

Senatorul de Louisiana, John Kennedy, exprimându-se după un briefing cu secretarul de stat Marco Rubio, a spus chiar că până şi un "elev (de 14-15 ani) de clasa a IX-a cu o inteligenţă modestă" ar şti că invadarea Groenlandei ar fi "o stupizenie de proporţii". El a mai spus că nici Donald Trump şi nici Marco Rubio nu sunt într-atât de "absurzi" şi că nu se planifică nicio invazie, deşi nu a exclus eforturi de căutare a unui nou cadru juridic pentru cooperarea în domeniul apărării între SUA şi Groenlanda.

Şefa guvernului danez Mette Frederiksen a avertizat că un atac american asupra Groenlandei ar însemna sfârşitul NATO şi al ordinii de securitate de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Donald Trump declară de mai mult timp că SUA au "nevoie" de Groenlanda pentru securitatea lor naţională.

Danemarca, guvernul Groenlandei, Uniunea Europeană şi mai multe ţări de continentul european au respins afirmaţiile lui Trump. Discuţiile despre Groenlanda au reapărut după recenta operaţiune militară americană în Venezuela, potrivit Agerpres.

VEZI ȘI: Mesajul ferm al lui Trump, transmis de Ambasada SUA la București: Perioada slăbiciunii a luat sfârșit