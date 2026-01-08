€ 5.0871
|
$ 4.3558
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.3558
 
DCNews Stiri Ce sporuri se calculează la pensie. Lista veniturilor permanente valorificate la calcularea pensiei
Data publicării: 11:17 08 Ian 2026

Ce sporuri se calculează la pensie. Lista veniturilor permanente valorificate la calcularea pensiei
Autor: Dana Mihai

bani Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111 / bani
 

Începând cu anul 2026, la calculul pensiei pot fi valorificate mai multe tipuri de sporuri și venituri suplimentare.

Începând cu anul 2026, la calculul pensiei pot fi valorificate mai multe tipuri de sporuri și venituri suplimentare, cu condiția ca pentru acestea să fi fost plătite contribuții de asigurări sociale și să poată fi dovedite prin documente oficiale.

Ce sporuri se calculează la pensie

Potrivit noilor reguli, în baza de calcul a pensiei intră nu doar veniturile permanente, ci și anumite sporuri nepermanente, dacă acestea au avut caracter contributiv. Printre veniturile care se pot lua în considerare se numără sporurile acordate pentru condiții speciale sau deosebite de muncă, plata orelor suplimentare, primele, premiile și bonusurile acordate legal, precum și alte venituri brute incluse în baza de calcul a contribuțiilor sociale. Aceste sume se adaugă veniturilor permanente și pot duce la creșterea punctajului total, ceea ce se reflectă într-o pensie mai mare.

Citește și: Pensiile private, schimbare importantă pentru români. S-a decis cum se face plata, legea a fost promulgată

Noile prevederi permit și recalcularea pensiilor aflate deja în plată. Pensionarii pot beneficia de acest proces dacă dosarele lor conțin sau pot fi completate cu adeverințe care atestă sporurile și veniturile suplimentare obținute de-a lungul activității profesionale. Recalcularea se poate face fie din oficiu, fie la cererea pensionarului, în funcție de situație și de existența documentelor justificative necesare.

Sporuri care nu se calculează la pensie

Nu sunt luate în considerare veniturile care nu au avut caracter contributiv, respectiv acele sume pentru care nu s-au plătit contribuții de asigurări sociale.

Sporuri permanente și nepermanente

Sporurile cu caracter permanent includ vechimea în muncă și sporurile pentru condiții de muncă grele, speciale sau periculoase.

Sporurile nepermanente sunt cele acordate sporadic, ocazional (ex. prime, ore suplimentare). 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sporuri pensie
sporuri calculate la pensie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Miruță spune că în caz de ceva, când Nicușor Dan e în Spartan, poate primi mesaje text
Publicat acum 11 minute
România, obligată să primească migranți sau să plătească o sumă fabuloasă pe cap de om
Publicat acum 27 minute
Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan la Paris cu aeronava Spartan
Publicat acum 35 minute
Sorana Cîrstea, învinsă de Arina Sabalenka, în optimile turneului WTA de la Brisbane
Publicat acum 44 minute
Cum va fi anul 2026 în funcție de analiza lui numerologică: „O mare schimbare ne așteaptă!”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat acum 5 ore si 59 minute
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 06 Ian 2026
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Publicat pe 06 Ian 2026
Mircea Badea, înjurat crâncen după ce a spus despre tragedia din Elveția
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close