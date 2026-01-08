Ce sporuri se calculează la pensie. Lista veniturilor permanente valorificate la calcularea pensiei

Începând cu anul 2026, la calculul pensiei pot fi valorificate mai multe tipuri de sporuri și venituri suplimentare, cu condiția ca pentru acestea să fi fost plătite contribuții de asigurări sociale și să poată fi dovedite prin documente oficiale.

Ce sporuri se calculează la pensie

Potrivit noilor reguli, în baza de calcul a pensiei intră nu doar veniturile permanente, ci și anumite sporuri nepermanente, dacă acestea au avut caracter contributiv. Printre veniturile care se pot lua în considerare se numără sporurile acordate pentru condiții speciale sau deosebite de muncă, plata orelor suplimentare, primele, premiile și bonusurile acordate legal, precum și alte venituri brute incluse în baza de calcul a contribuțiilor sociale. Aceste sume se adaugă veniturilor permanente și pot duce la creșterea punctajului total, ceea ce se reflectă într-o pensie mai mare.

Citește și: Pensiile private, schimbare importantă pentru români. S-a decis cum se face plata, legea a fost promulgată

Noile prevederi permit și recalcularea pensiilor aflate deja în plată. Pensionarii pot beneficia de acest proces dacă dosarele lor conțin sau pot fi completate cu adeverințe care atestă sporurile și veniturile suplimentare obținute de-a lungul activității profesionale. Recalcularea se poate face fie din oficiu, fie la cererea pensionarului, în funcție de situație și de existența documentelor justificative necesare.

Sporuri care nu se calculează la pensie

Nu sunt luate în considerare veniturile care nu au avut caracter contributiv, respectiv acele sume pentru care nu s-au plătit contribuții de asigurări sociale.

Sporuri permanente și nepermanente

Sporurile cu caracter permanent includ vechimea în muncă și sporurile pentru condiții de muncă grele, speciale sau periculoase.

Sporurile nepermanente sunt cele acordate sporadic, ocazional (ex. prime, ore suplimentare).