Sondaj în SUA, cu un an înainte de alegeri. Trump, în fața lui Biden în cinci state-cheie 

Cu exact un an înaintea alegerilor prezidenţiale americane din 2024, un sondaj publicat duminică de cotidianul New York Times îl plasează pe potenţialul candidat republican Donald Trump în faţa preşedintelui în funcţie, Joe Biden, în cinci state-cheie din şase, democratul pierzând teren în rândul tinerilor şi al minorităţilor, transmite AFP.

Potrivit sondajului New York Times/Siena College, Trump îl domină pe Biden în intenţiile de vot în Nevada (52% faţă de 41%), Georgia (49% faţă de 43%), Arizona (49% la 44%), Michigan (48% la 43%), Pennsylvania (48% la 44%), în timp ce actualul preşedinte ar câştiga în Wisconsin (47% la 45%).

Biden câştigase în 2020 în fiecare din aceste şase state disputate.



Sondajul a fost realizat prin telefon în intervalul 22 octombrie - 3 noiembrie pe un număr de 3.662 de alegători înregistraţi în cele şase state, şi are o marjă de eroare situată între 4,4 şi 4,8 puncte, în funcţie de stat.



Tendinţa nu îi este însă favorabilă lui Joe Biden: 67% dintre intervievaţi sunt de părere că ţara merge într-o direcţie greşită, 59% dezaprobă modul în care Biden îşi îndeplineşte rolul de preşedinte (dintre care 46% dezaprobă puternic), şi 71% cred că, la vârsta de 80 de ani, democratul 'este prea bătrân pentru a fi un preşedinte eficace'.

Sondaj alegeri SUA. Unde pierde teren Biden





Joe Biden pierde teren mai ales în rândul tinerilor, doar 41% dintre cei din grupa de vârstă 18-29 de ani declarând că vor vota, cu siguranţă sau probabil, pentru el, 40% optând pentru Donald Trump.



'Grupurile demografice care l-au susţinut pe Biden la diferenţe zdrobitoare în 2020 sunt astăzi mult mai disputate', mai ales comunităţile hispanice şi afro-americane, scrie New York Times.



Echipa lui Biden a încercat rapid să relativizeze rezultatele sondajului. 'Previziunile cu un an înainte au tendinţa să se dovedească uşor diferite un an mai târziu', a declarat un purtător de cuvânt al campaniei Biden-Harris pentru 2024, Kevin Munoz.



El a citat un sondaj care îl dădea învins pe preşedintele Barack Obama cu un înaintea realegerii sale în 2012, sau alegerile de la mijloc de mandat în 2022, care se anunţau catastrofale pentru Joe Biden, dar în care democraţii au reuşit să limiteze pierderile, relatează Agerpres.

