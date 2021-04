Șofer Uber, agresat de un taximetrist nervos. I-a distrus mașina

Șoferul se deplasase la o comandă, în municipiul Constanța, însă la locul de întâlnire cu clienții, un bărbat i-a deschis ușa și a încercat să-l tragă afară din mașină, după care s-a dus în spatele mașinii și i-a spart luneta cu un obiect.

Șoferul autoturismului, care a preferat să nu-i fe divulgat numele, a declarat că marți noapte, ușor trecut de miezul nopții, a primit o solicitare pe strada Fundătura 1 Mai, în zona Centrului de scafandri din Constanța. În momentul în care a ajuns la fața locului, a observat un grup de persoane care așteptau, iar unul dintre ei avea să-i provoace pagube materiale, pe lângă o sperietură zdravănă.

”Din grupul respectiv au venit două persoane și s-au urcat în mașină, apoi a venit un al treilea care era recalcitrant și probabil în stare de ebrietate, care mi-a deschis portiera ca să mă tragă afară. Cei doi au coborât pentru a-l liniști, s-au dus în spatele mașinii, iar la un moment dat am auzit cum mi-a spart luneta de la mașină, apoi a venit, din nou și mi-a deschis portiera. Am încercat să fug, atunci, pentru că m-am speriat, a fost o situație neașteptată. Numai că strada fiind înfundată, a trebuit să întorc, iar individul venea spre mine. Am sunat la 112 și am cerut ajutorul Poliției. Am reușit să întorc și am trecut pe lângă cel care mi-a spart luneta. Am ajuns pe bulevardul 1 Mai, am oprit și am văzut un echipaj de la Rutieră”, a declarat, pentru Focus Press, șoferul în cauză.

Tot el a precizat că cei doi polițiști de la Rutieră au dat dovadă de profesionalism și multă amabilitate. După ce le-a povestit ce și cum, polițiștii s-au dus pe jos spre locul indicat, de unde s-au întors cu mai multe persoane, printre care și individul agresiv. Între timp, a apărut și un echipaj al Secției 5 Poliție.

”Cei doi tipi care m-au chemat la comandă mi-au spus că nu se așteptau ca prietenul lor să reacționeze așa. Inițial ei nu au recunoscut că se cunosc între ei, dar până la urmă au recunoscut. Luat la întrebări de polițiști, el (agresorul-n.r.) a recunoscut că este taximetrist și că din cauza noastră nu se mai descurcă cu banii”, a mai declarat șoferul păgubit.

După ce li s-au luat datele tuturor celor prezenți, șoferul a semnat un proces-verbal precum că a luat la cunoștință faptul că are la dispoziție o perioadă de timp pentru a formula plângere penală. Drept urmare, miercuri, 14 aprilie, bărbatul s-a deplasat la Secția 5 Poliție pentru a formula plângere împotriva celui care i-a avariat mașina, precizeasză FocusPress.

IPJ Constanța, reacție

”În cursul zilei de astăzi, în jurul orei 00.40, polițiști din cadrul Secției 5 au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat, de 29 de ani (care desfășoară activități de transport persoane în regim de taxi), cu privire la faptul că o persoană ar fi spart luneta autoturismului, ca urmare a unui conflict spontan cu privire la portul măștii de protecție. În cauză, polițiștii au fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere”, transmit reprezentanții IPJ.