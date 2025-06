Simptomele necunoscute ale unui tip de cancer care afectează femeile: Doar 15% supraviețuiesc în funcție de gravitate

Acesta apare atunci când celulele sănătoase ale uterului suferă modificări și se înmulțesc necontrolat, formând o tumoare. Ca și în cazul altor tipuri de cancer, depistarea precoce este esențială. Așa subliniază Cath Kennedy, specialist clinic în cadrul fundației britanice Peaches Womb Cancer Trust, într-un interviu acordat publicației Daily Mail.

Potrivit lui Kennedy, identificarea timpurie a semnelor de avertizare este vitală, din cauza discrepanței dramatice în ceea ce privește rata de supraviețuire între persoanele diagnosticate în stadii incipiente și cele diagnosticate în stadii avansate.

De exemplu, aproximativ 92% dintre femeile diagnosticate în stadiul unu sau doi trăiesc cel puțin cinci ani, în comparație cu doar 15% dintre cele diagnosticate în stadiul trei sau patru, când boala s-a răspândit deja.

Principalul simptom al cancerului de uter, cunoscut și sub numele de cancer endometrial, este sângerarea vaginală anormală, mai ales la femeile care au trecut prin menopauză.

Pentru femeile aflate în postmenopauză, acest lucru include orice fel de sângerare vaginală, chiar și pete de culoare roz, roșie sau maro ori un secreții mai apoase decât de obicei.

Pentru femeile care nu au ajuns încă la menopauză, menstruațiile mai abundente decât de obicei, sângerările între cicluri, sângerarea după contactul sexual sau secrețiile vaginale anormale pot fi semne ale cancerului de uter.

Alte simptome pot include durere abdominală, balonare, distensie abdominală sau modificări ale tranzitului intestinal ori ale funcției vezicii urinare.

Deși multe dintre aceste simptome pot fi cauzate de afecțiuni precum endometrioza, este esențial ca un medic să efectueze un control amănunțit pentru a exclude un posibil cancer.

România are cea mai scăzută supraviețuire la cinci ani în cancere din Europa

Livia Stan, Policy and Market Access Director MSD România, a spus că „sunt întârzieri în implementarea programelor de screening, sunt publicate ghidurile de finanțare pentru screeningul de sân și cel de cancer ce col uterin, sunt în consultare publică, s-au promis de vreun an, le așteptăm, dar sunt dedicate unor categorii defavorizate”. În același timp, aceasta mai subliniază că „ceva nu facem bine sau nu facem la timp sau am pornit foarte de jos, pentru că, în ultimul raport, România are cea mai scăzută supraviețuire la cinci ani în cancere din Europa. (...) În continuare, nu reușim să ieșim din această paradigmă. Mortalitatea de cancer de col uterin este de peste trei ori mai mare decât media europeană”. Livia Stan adaugă că vorbim despre România într-un clasament rușinos, asta deși este o boală prevenibilă.

Vedeți mai multe detalii aici, în cadrul dezbaterii DC News „Cancerul poate fi învins prin prevenție, depistare precoce și terapie inovatoare! Ediția 2025”:

Miruna Ionescu, pacient oncologic vindecat, a vorbit, în cadrul dezbaterii DC News, despre lupta sa cu cancerul, care s-a încheiat acum 5 ani. După 5 ani, șansele de recidivă scad, ceea ce oferă pacientului o ușurare. A avut un cancer agresiv, dar spune că a avut norocul să-l depisteze la început.

„Cel mai important este că am avut șansa să fiu foarte bine navigată, de către toți medicii care au fost alături de mine, începând cu doamna Berteanu. Nu am considerat-o nici luptă, nici un moment în care viața se încheie, ci doar trecerea la o nouă etapă. Cancerul nu vine întâmplător, poate vine să schimbi ceva la tine, ca o lecție. Lucrurile au mers într-o direcție în care am simțit vindecarea și mi-am dorit-o mai mult ca orice. Tot acest parcurs de aproape un an de tratament, de operație, a fost un drum pe care l-am luat ca pe o șansă la viață”, a spus Miruna Ionescu, adăugând că nu este o sentință, deși admite că poate este un caz fericit.

