Simona Pătruleasa, victima prejudecăților: Nu m-am considerat niciodată atât de frumoasă

"Mi s-a întâmplat să fiu victima prejudecăților în trecut, când aveam 30 de ani și am pășit în lumea asta a televiziunii, însă în ultima vreme nu sau poate nu mai pun eu așa mult preț pe acest lucru. Eu nu m-am considerat niciodată atât de frumoasă sau că aspectul fizic mi-a deschis niște uși. Dar în lumea televiziunii contează și cum arăți. Nu m-am considerat însă "ruptă din soare". În țara noastră sunt foarte multe femei frumoase. Nu cred că mi s-a deschis acest drum datorită frumuseții.

Când am intrat în televiziune, m-am dus la casting, am dat niște probe și, din câteva mii de oameni, am rămas șapte. E adevărat că, atunci când am venit la Kanal D, aveam experiența Știrilor, eram deja cunoscută și am fost aleasă să vin, oamenii au avut încredere în mine pentru că eram dedicată carierei mele, foarte serioasă în profesia mea. Cred că au fost mai mulți factori care au contribuit la construirea carierei mele, categoric nu frumusețea a fost acel factor hotărâtor. Aspectul fizic poate, cel mult, să atragă atenția la început, dar după aceea trebuie să dovedești în permanență că ești foarte bun în ceea ce faci", a spus Simona Pătruleasa, într-un interviu pentru viva.ro.

"Ne bucurăm de lucrurile simple"

Cât despre viața sa privată și căsnicia pe care o are cu soțul său, aceasta mărturisea recent că "de-a lungul timpului, mi-am dat seama că poți ajunge foarte ușor la conflict. Este foarte important să fii atent la ce spui, cuvintele pot să fie foarte dureroase, pot răni și este greu să ștergi ceea ce ai spus. Încercăm să fim mereu echilibrați, să nu ne certăm, în niciun caz nu ne jignim. Ne respectăm, asta este cel mai important. Și în pandemie, considerată o piatră de hotar pentru multe relații, noi nu am avut nicio problemă.

De când suntem împreună, de 17 ani, am fost despărțiți doar trei zile, în primele luni de relație. În rest, nu am stat nicio zi, nicio noapte unul fără celălalt. Noi nu ne plictisim, am petrecut mult timp împreună. Și când stăm și ne uităm la un film, fără să scoatem un cuvânt, nu ne plictisim. Pentru noi, acela este un timp frumos și valoros. Ne plac aceleași filme, ascultăm aceeași muzică. Ne bucurăm de lucrurile simple, că putem savura împreună o înghețată, că suntem sănătoși, că mergem la un film", a povestit Simona Pătruleasa pentru viva.ro.

