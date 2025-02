Simona Halep se retrage din tenis! A fost eliminată în primul tur la Transylvania Open. „Iau această decizie cu sufletul împăcat”

Halep a fost învinsă de Lucia Bronzetti, locul 72 WTA, în 59 de minute, cu 1-6, 1-6, în primul tur la Transylvania Open.

„La început, cred că am fost puțin tensionată și e normal, eram foarte entuziasmată să joc din nou aici. Este minunat, special să fim toate (n.r. româncele) la același turneu. Nu știu dacă s-a mai întâmplat până acum. Îmi place foarte mult că suntem toate aici, îmi pare rău pentru cele care au ieșit din turneu. Ceea ce am realizat în tenis nici nu visam. Familia mea a fost tot timpul alături de mine. Fără ei nu aș fi ceea ce sunt astăzi. Iau această decizie cu sufletul împăcat și întotdeauna am fost realistă cu mine. Corpul meu nu mai duce atât de mult. De aceea am vrut să vin astăzi la Cluj, să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau la revedere de pe terenul de tenis. Mă bucur mult că ați venit. Pentru moment, este ultima dată când am jucat aici", a spus Simona Halep, pe teren, la Cluj.

„Are o problemă la genunchi. Medicii au sfătuit-o. (...) Poate vrea să devină mamă, de ce nu, poate are alte planuri. Dar am fost în lumea bună a tenisului datorită Simonei. Asta nu trebuie să uităm.", a spus Dan Filotti, jurnalist Digi Sport.

