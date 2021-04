Simona Halep a anunţat câţi ani vrea să mai joace tenis

Simona Halep a acordat un interviu pentru canalul de YouTube al WTA, în cadrul căruia a spus câţi ani vrea să mai joace tenis.

"Obiectivul meu este să mai joc 3-4 ani. Înainte de pandemie, spuneam că mai joc un an, dar acum îmi prelungesc cariera, pentru ca am stat prea mult acasă și am putut să simt cum e viața normală. E destul de plictisitoare, am nevoie de adrenalină.

O să mai joc câțiva ani și obiectivul este să dau tot ce am mai bun. Evident, Grand Slam-urile sunt pe primul plan. Voi lupta pentru ele, dar fără presiune", a spus Simona Halep, relatează Digisport.ro.

Clasamentul WTA la simplu

1. Ashleigh Barty (Australia) 9.285 puncte

2. Naomi Osaka (Japonia) 7.985

3. Simona Halep 6.965

4. Sofia Kenin (SUA) 5.915

5. Elina Svitolina (Ucraina) 5.750

6. Bianca Andreescu (Canada) 5.265

7. Arina Sabalenka (Belarus) 5.085

8. Serena Williams (SUA) 4.850

9. Karolina Pliskova (Cehia) 4.660

10. Petra Kvitova (Cehia) 4.530