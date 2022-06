Azi noapte, ca-n fiecare noapte, am adormit cu căştile-n urechi. Cu "zgomot alb" (white noise). Ca să pic în somn profund în mai puţin de cinci minute, aşa cum îmi promite clipul. Cele mai recente căutări ale mele în YouTube sunt, de la o vreme, "ploaie de vară", "Du-te la somn şi ascultă sunetul ploii din cort. În doar 5 minute vei adormi garantat", "muzică de relaxare", "meditaţie pentru somn odihnitor" şi alte încă o sută de astfel de sugestii. De ce dorm cu căşti şi de ce nu adorm niciodată în cele cinci minute magice făgăduite de mai marii maeştri în ale somnului? Pentru că vecinii de deasupra au televizor scump. Cu soundbar şi mai scump. Cu subwoofer luat la ofertă. Pentru că le place să stea cu el deschis la volum maxim până-nspre dimineaţă. Tot e bine că pe la 5-6 îl închid. Pentru că vecinilor mei le place să adoarmă pe fundal de ştiri în reluare sau de motoare şi împuşcături din filme de acţiune. Bag seamă că o fi somnul mai dulce cu pistoale şi scârţâieli de roţi în urechi? Să nu fi descoperit eu secretul până acum?

Azi noapte am adormit cu ceva nervi. Desigur, exprimaţi în cuvinte. Transpuşi în vorbe de oameni mari care încep cu "fi-v-ar", "lua-v-ar" şi "dar-ar"... naiba-n tine dragoste, ca să fiu în ton cu tematica verii. Dar ce zic eu a verii? Şi-a toamnei care va să vie, şi-a iernilor toate cu primăverile lor de după cu tot. Nici ploaia din cortul imaginar, nici şoaptele pe stil ASMR, nici tonurile izotronice şi sunetele binaurale 3D nu m-au ajutat să pun geană peste geană mai devreme de 5 dimineaţa. Magia a stat în butonul roşu de Stop de pe telecomandă, nicidecum expertiza aşilor declaraţi în disciplina şi igiena somnului. Nu metodele lor atent studiate m-au făcut să adorm, nu tehnicile lor de hipnoză, nici sesiunile de meditaţie prin autosugestie, nici număratul oilor şi nici ceaiul de tei. Nu laptele cu miere mi-au adus somnul, ci telecomanda de la etajul 5 care, la ora 5, a fost pipăită pe-acolo pe la tasta roşie şi băgată sub pernă, în sfârşit!

Azi noapte am adormit ofticată, cu nod în gât. Şi ciudă. Ciudă pentru că mie mi-e nu ştiu cum şi să târâi un scaun pe podea de teamă să nu-l supăr pe ăla de sub mine. Îmi iau câinele la rost atunci când mai scoate câte un "ham" sugrumat şi mă gândesc cât de neplăcut (dacă nu chiar oribil!) trebuie să fie să auzi lătrând câinele vecinului atunci când vii din schimbul 3 şi vrei să dormi. Îmi fac filme, îmi imaginez că până şi clinchetul linguriţei pe care o plimb în ceaşcă ar putea să deranjeze ori să trezească vreun colocatar la orele dimineţii. Alţii, în schimb... se înfig cu bormaşina de pe la 8 în zori. O fi peretele mai moale atunci? Se munceşte mai cu spor între 6 şi 8 am? De ce ai băga aspiratorul la ore când unii încă se mai foiesc în aşternuturi sau nici măcar n-au apucat să-şi dea cu apă pe faţă?

Azi noa... azi dimineaţă am adormit. Cu greu. Cu bateria descărcată la telefon şi alarmele duse pe apa sâmbetei. Noroc cu una din pisici care a avut inspiraţia să-şi ia coada la fugă, în cercuri, unde altundeva decât într-o pungă de plastic. Niciodată nu m-am mai bucurat atât de mult de un foşnet! Îmi venea s-o iau în braţe şi să-i mulţumesc cu vorbe multe. Dacă nu şi-ar fi luat coada la goană, la ora asta poate că m-aş fi sucit pe partea cealaltă şi mi-aş fi întors perna ca să-mi ţină mai rece. N-am să fiu în stare să înţeleg niciodată de ce unii simt nevoia să le dea pe toate la volum maxim, la dungă, la linie, pe roşu! De ce să faci asta? Ca să arăţi lumii cu ce-ai venit acasă de la "maga" după ce, înainte, ai dat pe la bancă aşa... doar pentru un împrumut rapid de nevoie personale? Drăciile alea nu-s ieftine. Un home cinema care te trece prin dimensiunea 5D, un soundbar care promite o experienţă sonoră imersivă sau un led cu diagonală mai mare ca uşa de la intrare sunt cum era aurul în casa românului pe vremea comunismului. Mulţumesc vecinilor de la etajul 5 pentru "experienţa imersivă" de pe timpul nopţilor din ultimele luni. Pentru orice eventualitate, las o pungă undeva pe la piciorul patului. Şi bag pisica-n dormitor. Poate am să mai am nevoie şi mâine.

*acest articol reprezintă o opinie

