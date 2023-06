Update: Ședința de Guvern s-a terminat / video

UPDATE 11.51: Greva s-a suspendat - https://www.dcnews.ro/greva-se-suspenda_919347.html

UPDATE 11.40: Ședința de Guvern s-a amânat pentru câteva minute în așteptarea deciziei sindicatelor din educație. Într-un sfert de oră, aflăm ce se întâmplă cu greva.

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței





PROIECTE DE HOTĂRÂRI







PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional



PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării Seminarului Internaţional pe tema Securității Energetice sub egida Centrului pentru Cooperare în Domeniul Securității- RACVIAC, în perioada 19-22 iunie 2023, în Bucureşti



PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Naționale în domeniul Achizițiilor Publice 2023-2027



PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declararea proiectului de investiții “Creșterea capacității de transport a SNT și a siguranței aprovizionării cu gaze naturale a Sucursalei Electrocentrale Ișalnița, județul Dolj” ca proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale



PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru declararea proiectului de investiții “Conductă de transport gaze naturale DN 600 Mihai Bravu – Siliștea și transformarea în conductă godevilabilă (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică)” ca proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale



PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru declararea proiectului de investiții “Creșterea capacității de transport a SNT și a siguranței aprovizionării cu gaze naturale a Sucursalei Electrocentrale Turceni, județul Gorj” ca proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale



PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru polițiști



PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi în administrarea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi



PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Public - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism



PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Reparaţii capitale şi modernizare Palatul de Justiţie Cluj, situat în municipiul Cluj Napoca, P-ţa Ştefan cel Mare, nr. 1, jud. Cluj"















NOTE







NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Ocna-Şugatag, judeţul Maramureş, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Ocna-Şugatag în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Gheorghe Pop de Băseştî" al judeţuluiMaramureş (U.M.0258), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Ocna Şugatag

NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Pecica, judeţul Arad, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al oraşului Pecica în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Vasile Goldiş" al judeţului Arad, în vederea construirii unui sediu în .care să funcţioneze subunitatea de pompieri din oraşul Pecica















ANALIZE







ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat

ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar precum și primă de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat suportate din fonduri externe nerambursabile









NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: https://bit.ly/3IZ02nq

----

Vedeți și declarațiile lui Nicolae Ciucă de la ședința de duminică, 11 iunie:

Nicolae-Ionel Ciucă: Bună dimineața! Am convocat această ședință de guvern pentru a continua măsurile prin care Guvernul s-a angajat să rezolve problemele din sistemul de educație. La ora 09:00, am avut o nouă întâlnire cu reprezentanții sindicatelor din educație. A fost o ședință cu echipe lărgite din partea fiecărui sindicat și am considerat că este absolut corect și transparent ca dialogul să poată să fie adus la cunoștința tuturor dascălilor pe măsurile agreate împreună cu reprezentanții sindicatelor. În felul acesta, la nivelul coaliției - pentru că la această întâlnire am participat împreună cu domnul președinte al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, cu ministrul educației, doamna Deca, cu ministrul muncii, domnul Budăi, cu secretarul general al guvernului, domnul Neacșu - și am vrut ca finalul să fie unul cât se poate de concludent pentru noi toți, pentru că ne dorim, și am afirmat de fiecare dată, să încheiem acest conflict de muncă, pentru că este o chestiune de responsabilitate față de sistemul de educație, față de copii, față de părinți. În felul acesta, pornind de la faptul că sumele pe care le-am asumat în ordonanța de urgență pe care am adoptat-o, astfel încât să putem să încheiem acest conflict, în ordonanța pe care o vom pune în transparență astăzi, împreună cu sindicatele, am agreat creșterea valorii sumelor pe care le vor primi atât personalul didactic, cât și personal didactic auxiliar, să crească la nivelul de 25%. De asemenea, am agreat ca, începând cu anul viitor, pe grila de salarizare nouă, în noua lege a salarizării, salariul debutantului să fie echivalent cu salariul mediu brut pe economie; procentul de 40% din vechea ordonanță de urgență va crește la 50%, începând cu 1 ianuarie 2024 și, desigur, vom acorda acele sume de formare profesională de 1.500 lei anual, în luna octombrie, pentru personalul didactic și didactic auxiliar, și de 500 lei anual, pentru personalul nedidactic.

Subliniez încă o dată caracterul de responsabilitate a tuturor demersurilor pe care le-am făcut în această perioadă, responsabilitate atât față de tot ceea ce înseamnă societatea românească și, în mod deosebit, față de sistemul de educație. Totodată, am dorit să înțelegem cu toții că este vorba de seriozitate și de angajament și nu am dorit să venim cu măsuri populiste care să ducă la dereglarea sistemului. Sunt măsuri realizabile și am convingerea că, aşa cum au decurs discuţiile din această dimineaţă, am înţeles cu toţii că nu există alt parcurs decât acesta. În tot ceea ce am realizat până acum, am dat dovadă că ceea ce am promis, am făcut. Sunt convins că astfel, toți dascălii din sistemul de educație vor avea încredere că ne ținem promisiunile, așa cum am demonstrat și până acum.

Ca atare, pentru mâine, după ce astăzi vom pune în transparență conținutul ordonanței, toți cei care lucrează în instituțiile de învățământ vor înțelege demersul nostru, vor lua o decizie pe care o vor transmite până mâine la ora 10:00, așa cum am agreat cu reprezentanții sindicatelor. Ulterior, vom avea o nouă ședință de Guvern în care vom aproba ordonanța și, în felul acesta, conflictul de muncă se va fi încheiat.

În ceea ce privește ședința de astăzi, avem o ordonanță de urgență prin care dorim să completăm calendarul activităților ce țin de închiderea anului școlar și derularea examenelor; de fapt, este vorba de examenul de bacalaureat și de cele de Evaluare Națională.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News