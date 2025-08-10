Secretele pentru o seară lungă și o dimineață fără mahmureală

Oricine a trecut printr-o dimineață cu dureri de cap, gât uscat și senzația că somnul nu a fost deloc odihnitor știe că mahmureala nu este doar un moft al organismului, ci un răspuns direct la consumul excesiv de alcool. Specialiștii atrag atenția că, dincolo de toate tratamentele improvizate de după, cel mai sigur mod de a evita această stare neplăcută este prevenția, începută chiar înainte de a ridica primul pahar.

Primul pas, aparent banal, este și cel mai ignorat: moderația. Cu cât cantitatea de alcool consumată este mai mare, cu atât riscul unei mahmureli severe crește. Alegerea băuturii joacă și ea un rol important. Studiile arată că whisky-ul, coniacul, bourbonul și tequila conțin concentrații ridicate de compuși toxici numiți congeneri, responsabili de agravarea simptomelor. În schimb, băuturile distilate precum vodca, ginul sau romul, consumate cu măsură, tind să provoace efecte mai blânde asupra organismului.

Un alt element esențial este hidratarea. Alcoolul are un puternic efect diuretic, ceea ce înseamnă că favorizează eliminarea lichidelor din organism și, implicit, deshidratarea. Pentru a compensa, se recomandă consumul de apă pe tot parcursul serii. De asemenea, ceaiul verde și apa minerală pot sprijini funcționarea ficatului și pot reduce impactul nociv al alcoolului. În schimb, combinațiile de alcool cu sucuri acide, precum cel de portocale sau cu băuturi energizante pot suprasolicita ficatul și ar trebui evitate.

Mâncarea joacă un rol crucial în încetinirea absorbției alcoolului. O masă consistentă înainte de eveniment, care să includă proteine și grăsimi sănătoase, poate reduce viteza cu care alcoolul ajunge în sânge. Carnea roșie, carnea de pui, fructele de mare, ciupercile sau avocado sunt alegeri inspirate. Chiar și preparatele mai grase au rolul de a crea un strat protector în stomac, diminuând efectele nedorite.

Pe parcursul petrecerii, alternarea băuturilor alcoolice cu pahare de apă poate face diferența între o dimineață normală și una marcată de dureri și amețeli. De asemenea, specialiștii insistă asupra faptului că amestecarea tipurilor de alcool este o rețetă sigură pentru mahmureală. Alegerea unei singure băuturi și consumarea ei lentă este cea mai prudentă opțiune.

Un alt factor adesea ignorat este fumatul. Cercetările indică faptul că nicotina poate amplifica efectele mahmurelii, motiv pentru care reducerea numărului de țigări sau renunțarea temporară la acest obicei în seara evenimentului poate fi benefică. Activitatea fizică moderată, precum dansul, poate accelera metabolizarea alcoolului, însă aceasta trebuie dublată de o hidratare suplimentară.

Nu în ultimul rând, deși hidratarea este esențială, exagerarea cu cantitatea de apă băută într-un timp scurt poate perturba somnul și poate suprasolicita rinichii. Cea mai bună soluție rămâne echilibrul: apă consumată constant, iar înainte de culcare un pahar lăsat la îndemână pentru a combate uscăciunea gurii din timpul nopții.

