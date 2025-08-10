Data actualizării: | Data publicării:

Secretele pentru o seară lungă și o dimineață fără mahmureală

Autor: Ema Apostu | Categorie: Stiri
Fotografie de la Andrea Piacquadio, Pexels
Fotografie de la Andrea Piacquadio, Pexels

Oricine a trecut printr-o dimineață cu dureri de cap, gât uscat și senzația că somnul nu a fost deloc odihnitor știe că mahmureala nu este doar un moft al organismului, ci un răspuns direct la consumul excesiv de alcool. Specialiștii atrag atenția că, dincolo de toate tratamentele improvizate de după, cel mai sigur mod de a evita această stare neplăcută este prevenția, începută chiar înainte de a ridica primul pahar.

Primul pas, aparent banal, este și cel mai ignorat: moderația. Cu cât cantitatea de alcool consumată este mai mare, cu atât riscul unei mahmureli severe crește. Alegerea băuturii joacă și ea un rol important. Studiile arată că whisky-ul, coniacul, bourbonul și tequila conțin concentrații ridicate de compuși toxici numiți congeneri, responsabili de agravarea simptomelor. În schimb, băuturile distilate precum vodca, ginul sau romul, consumate cu măsură, tind să provoace efecte mai blânde asupra organismului.

Un alt element esențial este hidratarea. Alcoolul are un puternic efect diuretic, ceea ce înseamnă că favorizează eliminarea lichidelor din organism și, implicit, deshidratarea. Pentru a compensa, se recomandă consumul de apă pe tot parcursul serii. De asemenea, ceaiul verde și apa minerală pot sprijini funcționarea ficatului și pot reduce impactul nociv al alcoolului. În schimb, combinațiile de alcool cu sucuri acide, precum cel de portocale sau cu băuturi energizante pot suprasolicita ficatul și ar trebui evitate.

Mâncarea joacă un rol crucial în încetinirea absorbției alcoolului. O masă consistentă înainte de eveniment, care să includă proteine și grăsimi sănătoase, poate reduce viteza cu care alcoolul ajunge în sânge. Carnea roșie, carnea de pui, fructele de mare, ciupercile sau avocado sunt alegeri inspirate. Chiar și preparatele mai grase au rolul de a crea un strat protector în stomac, diminuând efectele nedorite.

Pe parcursul petrecerii, alternarea băuturilor alcoolice cu pahare de apă poate face diferența între o dimineață normală și una marcată de dureri și amețeli. De asemenea, specialiștii insistă asupra faptului că amestecarea tipurilor de alcool este o rețetă sigură pentru mahmureală. Alegerea unei singure băuturi și consumarea ei lentă este cea mai prudentă opțiune.

Un alt factor adesea ignorat este fumatul. Cercetările indică faptul că nicotina poate amplifica efectele mahmurelii, motiv pentru care reducerea numărului de țigări sau renunțarea temporară la acest obicei în seara evenimentului poate fi benefică. Activitatea fizică moderată, precum dansul, poate accelera metabolizarea alcoolului, însă aceasta trebuie dublată de o hidratare suplimentară.

Nu în ultimul rând, deși hidratarea este esențială, exagerarea cu cantitatea de apă băută într-un timp scurt poate perturba somnul și poate suprasolicita rinichii. Cea mai bună soluție rămâne echilibrul: apă consumată constant, iar înainte de culcare un pahar lăsat la îndemână pentru a combate uscăciunea gurii din timpul nopții.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
O maşină de pompieri care intervenea la un incendiu a luat foc în Teleorman
10 aug 2025, 18:42
Secretele pentru o seară lungă și o dimineață fără mahmureală
10 aug 2025, 16:05
E Bucureștiul locul „perfect” unde să îți crești copilul? Un expert explică unde stăm bine și unde rămânem în urmă
10 aug 2025, 15:17
Povestea lui David, copilul care a supraviețuit 2 zile, singur, în pădurea cu urși. Primar: M-a cutremurat când mi-a zis asta. Nu știu cum a rezistat!
09 aug 2025, 17:19
Părinte de București sau de provincie? Ce înseamnă să crești copii în capitală: Provocările prin care trec și adolescenții, explicate de un expert
09 aug 2025, 10:05
Cozi la ieşirea din ţară prin Giurgiu-Ruse şi aglomerație pe drumul către mare. Recomandările Centrului Infotrafic
09 aug 2025, 08:43
ParintiSiPitici.ro
Sprijin de 1.000 de lei pentru fiecare elev din clasele I-IX din Republica Moldova. Banii intră automat în contul părinților pe 4 septembrie 2025, înainte de începutul anului școlar 2025-2026
09 aug 2025, 22:49
Femeie, înjunghiată de un necunoscut pe stradă, în București
08 aug 2025, 23:09
Românii din Cernăuți fac apel la Țoiu ca Ucraina să nu le închidă școlile românești: Dacă nu vom avea şcoală, nu vom avea nici biserică, nici identitatea noastră
08 aug 2025, 21:44
Mărturie cutremurătoare a unei tinere salvate de la înec de un polițist român aflat în concediu, în Creta: În acea clipă critică, doar el a făcut asta! - Foto în articol
08 aug 2025, 21:23
Incendiu de proporții în Grecia: arde necontrolat. Update: Zeci de case au ars, un bărbat a fost găsit mort/ Mai multe sate, evacuate
08 aug 2025, 19:29
Bon de pe litoralul românesc: Cât ajunge să coste un prânz banal. Și mai scandaloase sunt reacțiile. ”Dacă vrei `creveți saganaki`... SCOATE BANII, prăpăditule!”
08 aug 2025, 18:49
Ministrul Moșteanu, acuzat că a încălcat legea în zi de doliu național. Avocat: Nu conștientizează că Ministerul Apărării nu e o multinațională. Alarmă, domnule Bolojan!
08 aug 2025, 08:53
Ai unul dintre aceste 35 de nume de familie? S-ar putea să fii descendentul unei familii regale și nici măcar să nu știi!
07 aug 2025, 22:50
Viitură pe Transfăgărășan, zeci de autoturisme sunt blocate
07 aug 2025, 21:44
Imagini senzaționale din adâncurile Mării Negre. S-a transformat într-un acvariu VIDEO
07 aug 2025, 21:02
Incendiu uriaș la fostul club Bellagio din Mamaia - VIDEO
07 aug 2025, 20:20
Protest ”postmortem” în Piața Universității - 7 august. Anunț de ultim moment al Jandarmeriei/ ”N-am emigrat, am evadat” VIDEO
07 aug 2025, 19:27
Legătura dintre povestea fostului președinte italian Sandro Pertini și cea a lui Ion Iliescu pe care puțini o știu
07 aug 2025, 19:40
Ion Iliescu, ultimul drum: Reportaj DCNewsTV. Adrian Năstase, Viorica Dăncilă, Gelu Voican Voiculescu, mesaje grele. ”E totuși o despărțire” VIDEO
07 aug 2025, 19:47
A murit sora cea mică a lui Corneliu Coposu. Emil Constantinescu dezvăluie un gest extraordinar: ”Va continua să trăiască pentru mine”
07 aug 2025, 17:36
Golden Gate-ul de Brăila, misterul apei din asfalt. Șerbănescu (CNAIR): Unul dintre secrete este...
07 aug 2025, 17:55
Primul mesaj al Ninei Iliescu, după ce Ion Iliescu a fost înmormântat, în lipsa sa
07 aug 2025, 16:58
Detalii cutremurătoare în cazul crimei de la Arad. Individul care a târât-o cu mașina pe mama copiilor lui a izbucnit în lacrimi după ce a fost prins
07 aug 2025, 16:44
După ce l-a "omorât" pe Iliescu din greșeală, TVR l-a internat la muzeu. Urgențele, încurcate cu exponatele
07 aug 2025, 14:54
Mărturia unui român care a mers la înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce i-a spus fostul președinte în 1992 / video
07 aug 2025, 14:41
Spitalul Județean Galați, lucrări intense pe șantierul  parcării  supraetajate
07 aug 2025, 13:29
Câți bani cheltuie brandurile din România pe influenceri? Un nou studiu dezvăluie cifre record în 2025
07 aug 2025, 13:20
Unde vor să ajungă românii în concediu? Topul destinațiilor de vacanță
07 aug 2025, 11:20
Cine a fost ultimul conducător român înmormântat cu funeralii de stat
06 aug 2025, 23:48
Cine este Mihai Bujor Sion, cel căruia i-ar rămâne toată averea familiei Iliescu
06 aug 2025, 23:55
De ce Elena Ceaușescu nu a suportat-o niciodată pe Nina Iliescu
06 aug 2025, 23:15
Haos și mizerie de nedescris într-un cartier din Cluj-Napoca: Locuitorii descriu un coșmar
06 aug 2025, 21:10
Ce nu s-a văzut la TV de la funeraliile lui Ion Iliescu. Imagini și declarații de culise/ VIDEO: "Nu cred că va mai exista așa ceva”
06 aug 2025, 19:48
Cine este Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, cel care ține slujbele pentru Ion Iliescu
06 aug 2025, 18:25
Avocatul românului care a provocat accidentul din Veliko Târnovo: E un om distrus, nu un infractor
06 aug 2025, 16:22
Ce spun românii care au mers să-și ia rămas bun de la Ion Iliescu. Cuvintele pe care nu le vei auzi la televizor / video
06 aug 2025, 15:48
Lecția de istorie pe care doi români au dat-o USR-ului, la funeraliile lui Ion Iliescu / video
06 aug 2025, 14:00
Apariție extravagantă la catafalcul lui Ion Iliescu. Un bărbat misterios a atras toate privirile / video+foto
06 aug 2025, 13:35
WhatsApp lovește dur: Peste 6,8 milioane de conturi ale escrocilor, șterse în jumătate de an
06 aug 2025, 10:00
Noapte de foc la granița României. Atac masiv în portul Ismail / Mesajul Ministerului Apărării
06 aug 2025, 08:40
Locuitorii pot reveni în zona salinei Praid
05 aug 2025, 22:58
Clipe de groază pentru un bucureștean. S-a trezit în miezul nopții cu un piton uriaș în baie - Foto în articol
05 aug 2025, 20:39
El este militarul care a murit în urma unui accident de muncă, la Someşeni - Foto în articol
05 aug 2025, 19:55
Va fi introdus un tren pe ruta Kiev - București. Prima cursă, săptămâna aceasta
05 aug 2025, 18:08
Ion Iliescu a murit. 7 august, zi de doliu național în România
05 aug 2025, 17:45
PAID a plătit primele două daune totale în urma inundațiilor de la Broșteni. Proprietarii au primit întreaga sumă prevăzută de polițele PAD
05 aug 2025, 18:05
Policlinica veche a Spitalului Județean Galați, prima etapă de modernizare a fost finalizată
05 aug 2025, 15:49
Mierea de Manuka: Superalimentul natural cu proprietăți antibacteriene dovedite
05 aug 2025, 15:31
Gafă de proporții la TVR: Ion Iliescu, „decedat” din greșeală la Telejurnal
05 aug 2025, 12:36
Atenţionare de călătorie pentru românii care merg în Portugalia
04 aug 2025, 22:55
Ce a pățit un pasager Ryanair după ce a vapat în toaleta avionului
04 aug 2025, 21:18
Cele mai noi știri
acum 15 minute
O maşină de pompieri care intervenea la un incendiu a luat foc în Teleorman
acum 29 de minute
Imaginile zilei de pe Platoul Bucegi - Galerie Foto
acum 29 de minute
Bogdan Drăcea, semnal de alarmă asupra situației animalelor din România: Trăim într-o bulă. E ceva foarte rău / video
acum 57 de minute
De ce antibioticele nu sunt soluția pentru tratarea acneei. Dar anticoncepționalele funcționează? Ce spun specialiștii
acum 1 ora 6 minute
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 11 august, de la ora 07.00 - VIDEO
acum 1 ora 30 minute
Comisia Europeană protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind Ucraina
acum 1 ora 35 minute
Nicușor Dan, drumeție în natură. Copiii au fost cei mai încântați. Unde s-a plimbat / video
acum 1 ora 51 minute
Tronsonul 2 al Autostrăzii Moldova, Buzău - Mizil, este gata. Cu toate acestea, e muzeu. Scandal pe semnături: Nimeni nu-și asumă!
Cele mai citite știri
pe 9 August 2025
Nicușor Dan, baie de mulțime. A stat pe jos la concert. Nu la Untold, ci la Festivalul Lupilor / foto în articol
pe 9 August 2025
Un analgezic luat de milioane de oameni ar putea provoca insuficiență cardiacă: Medicii trebuie să evalueze riscurile
pe 9 August 2025
Povestea lui David, copilul care a supraviețuit 2 zile, singur, în pădurea cu urși. Primar: M-a cutremurat când mi-a zis asta. Nu știu cum a rezistat!
pe 9 August 2025
Prima reacție a soției lui Vlad Zgârdău, pilotul mort în accidentul aviatic din Arad: Zborul era pasiunea vieții lui
pe 9 August 2025
Macron iese la rampă, după anunțul întâlnirii Trump - Putin. Ce vrea președintele Franței
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel