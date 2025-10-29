Jurnalista Diana Tache a venit, la Miercurea Neagră, cu o ipoteză:

„Eu cred că, în ceea ce-l privește pe domnul Georgescu, s-ar putea să nu fie pacea de la București, ci pacea de la Vorbitor. Pentru că lucrurile merg într-o dinamică anume, din punct de vedere operativ, pe dosarele pe care le are”.

„Îl bagă la pușcărie?”, a zis Chirieac.



„Nu, nu. Eu nu spun că-l bagă, dar nu am de unde să știu, domnule Chirieac. În contextul în care se desfășoară lucrurile, cu partea asta operativă și procedurală, s-ar putea ca pacea de la București să devină pacea de la Vorbitor”, a zis Diana Tache.

Jurnalista a continuat:

„Pe lângă asta, apropo de subiectul ăsta, am trei lucruri scurte pe care aș vrea să le spun, fără să mă pricep neapărat la domeniu. Retragerea trupelor nu cred că este surprinzătoare. Nimeni nu ar trebui să fie surprins, nici măcar domnul Ionuț Moșteanu. Evident că azi a anunțat public, pentru că până azi nu avea de ce să o facă, indiferent de când se știa. Mi-e greu să cred că domnul Moșteanu nu știa, pentru că noi știam încă din primăvară care ar fi dinamica lucrurilor în zonă.

Mi se pare, însă, că această ocazie arată poporului, care e foarte sensibil la ideea de suveranitate, un procent destul de mare dintre români vorbesc despre asta, cât de importante sunt investițiile reale în apărare și în structurile de forță ale statului. Indiferent că nu ne-au plăcut miniștrii Apărării sau premierii, pe termen scurt sau lung, trebuie să acceptăm că România are o nevoie urgentă, fundamentală, să-și întărească apărarea.

Într-un moment în care toată lumea vorbește despre investițiile în armată și tot se urlă că n-avem școli, n-avem drumuri, și așa mai departe, trebuie spus clar: Pentru o țară de graniță, investițiile în apărare nu sunt un moft, ci o necesitate”.

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat pentru declarațiile sale în care a promovat idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.