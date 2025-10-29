€ 5.0829
|
$ 4.3643
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 13:30 29 Oct 2025

EXCLUSIV Se precipită lucrurile pentru Georgescu! În ce se transformă PACEA DE LA BUCUREȘTI!
Autor: Anca Murgoci

calin-georgescu_18035600 FOTO: Agerpres
 

Ce-l așteaptă pe Călin Georgescu?

Jurnalista Diana Tache a venit, la Miercurea Neagră, cu o ipoteză:

„Eu cred că, în ceea ce-l privește pe domnul Georgescu, s-ar putea să nu fie pacea de la București, ci pacea de la Vorbitor. Pentru că lucrurile merg într-o dinamică anume, din punct de vedere operativ, pe dosarele pe care le are”.

„Îl bagă la pușcărie?”, a zis Chirieac.


„Nu, nu. Eu nu spun că-l bagă, dar nu am de unde să știu, domnule Chirieac. În contextul în care se desfășoară lucrurile, cu partea asta operativă și procedurală, s-ar putea ca pacea de la București să devină pacea de la Vorbitor”, a zis Diana Tache.

Jurnalista a continuat:

„Pe lângă asta, apropo de subiectul ăsta, am trei lucruri scurte pe care aș vrea să le spun, fără să mă pricep neapărat la domeniu. Retragerea trupelor nu cred că este surprinzătoare. Nimeni nu ar trebui să fie surprins, nici măcar domnul Ionuț Moșteanu. Evident că azi a anunțat public, pentru că până azi nu avea de ce să o facă, indiferent de când se știa. Mi-e greu să cred că domnul Moșteanu nu știa, pentru că noi știam încă din primăvară care ar fi dinamica lucrurilor în zonă.

Mi se pare, însă, că această ocazie arată poporului, care e foarte sensibil la ideea de suveranitate, un procent destul de mare dintre români vorbesc despre asta, cât de importante sunt investițiile reale în apărare și în structurile de forță ale statului. Indiferent că nu ne-au plăcut miniștrii Apărării sau premierii, pe termen scurt sau lung, trebuie să acceptăm că România are o nevoie urgentă, fundamentală, să-și întărească apărarea.

Într-un moment în care toată lumea vorbește despre investițiile în armată și tot se urlă că n-avem școli, n-avem drumuri, și așa mai departe, trebuie spus clar: Pentru o țară de graniță, investițiile în apărare nu sunt un moft, ci o necesitate”.

VEZI ȘI: EXCLUSIV PACEA DE LA BUCUREȘTI! Ciuvică a aflat de ce pleacă o parte din militarii americani din România 

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat pentru declarațiile sale în care a promovat idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

calin georgescu
pacea de la bucuresti
diana tache
mugur ciuvica
miercurea neagra
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Japonia nu va renunța momentan la importurile de gaz rusesc, deși Trump a cerut acest lucru
Publicat acum 16 minute
Alertă de călătorie în Spania
Publicat acum 16 minute
Ce spune ambasadorul SUA la NATO despre România, după decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din țara noastră
Publicat acum 50 minute
Proiect major în domeniul sănătății: 11.000 de români din mediul rural vor beneficia de screening gratuit pentru diabet zaharat
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Dumitru Chisăliţă pleacă de la Romgaz şi revine la Asociaţia Energia Inteligentă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 27 Oct 2025
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close