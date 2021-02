Se poate lucra de oriunde. Compania care le permite asta angajaților

Spotify Technology SA va permite angajaţilor săi să lucreze de oriunde, a anunţat compania suedeză de streaming muzical într-un mesaj publicat vineri pe blogul său, schimbând şi mai mult viitorul vieţii profesionale moderne, relatează Reuters, scrie Agerpres.



Activitatea profesională se orientează către sisteme bazate pe cloud, iar angajaţii se conectează la şedinţe online, motiv pentru care birourile şi-au adaptat un stil de viaţă bazat pe munca la distanţă, în condiţiile în care există posibilitatea ca inocularea vaccinurilor să nu se încheie mai devreme de jumătatea anului.

"Lucrează de oriunde"





Demersul Spotify, promovat de companie sub denumirea "lucrează de oriunde" Work From Anywhere (WFA), este în pas cu mai multe companii de tehnologie care intenţionează să menţină unele dintre noile moduri de lucru care au apărut în timpul pandemiei de COVID-19.



Salesforce.com Inc şi Twitter Inc au trecut deja la modele hibride sau permanente de muncă la distanţă.



Compania, care îşi evaluează spaţiile de birouri de pe glob, a înregistrat o creştere a numărului de abonaţi plătitori în timpul pandemiei, atingând 155 de milioane în al patrulea trimestru din 2020.