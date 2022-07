Se întâmplă pe cer în această noapte: Ploi de meteoriți

Cerul nopții din Australia și Noua Zeelandă este iluminat de un trio de ploi de meteori – Austrinidele Piscis, Acvariidele Deltei de Sud și Capricornidele Alpha – care vor atinge vârful în această noapte.

Ploaia de meteori coincide cu cerul întunecat al Lunii Noi din 29 iulie, oferind condiții ideale de vizualizare.

După ce ploaia de meteoriți Piscis Austrinide a atins punctul maxim pe 28 iulie, Acvariidele Deltei de Sud și Capricornidele Alfa vor atinge vârful pe 30 iulie. Perioada de vârf durează aproximativ 48 de ore, scrie The Guardian.

Acvariidele Deltei de Sud vor avea cei mai mulți meteori, cu până la 20 pe oră la vârf, potrivit profesorului Orsola De Marco de la Universitatea Macquarie. Austrinidele Piscis și Capricornidele Alpha au o rată de averse relativ scăzută, de cinci și, respectiv, patru meteori pe oră, a spus De Marco.

Ploile de meteoriți apar atunci când resturile cosmice intră în atmosfera Pământului. Sursa acestor resturi este adesea de la comete, care au orbite lungi în jurul Soarelui.

Acvariidele din Delta de Sud provin de la cometa 96P/Machholz, în timp ce corpul părinte al Capricornidelor Alfa este cometa 169P/NEAT. Astronomii nu au descoperit încă de unde provin austrinidele Piscis.

O ploaie de meteoriți este numită după cea mai apropiată constelație de radiant, punctul de pe cer din care pare să provină ploaia. Radiantul Acvariidelor Deltei de Sud, de exemplu, este aproape de steaua Delta Acvariilor, din constelația Vărsător.

Schimbarea adusă de Luna Nouă în Leu

Astrologic vorbind, în 28 iulie, am avut Luna Nouă în Leu. De fiecare dată când avem o Lună Nouă, avem un nou început, un moment în care să o luăm de la capăt sau să schimbăm ceva.

”Această Lună Nouă vorbește despre iubirea pe care ne-o acordăm nouă. Luna aceasta Nouă în Leu e în trigon cu Jupiter. Aceste aspecte sunt aducătoare de noroc, de șanse. Dar să știți că trigonul vine cu șanse, cu reușite, doar dacă-l pui la muncă. În astrograme, oamenii care au asemenea aspecte și care nu sunt conștienți de talentele lor, nu vor face nimic cu ele, niciodată. Dacă omul știe că are un talent, o calitate și-l pune la muncă, atunci are beneficii. Jupiter își începe retrogradarea în semnul Berbecului și ne poate ajuta să reluăm toate proiectele pe care le-am avut de pe 11 mai, când a intrat în acest semn și până pe 28 octombrie, când se va întoarce în Pești. Acum, că se întoarce, putem începe să profităm de acele proiecte, să le punem la muncă. Mai are un aspect important această Lună Nouă, e în conjuncție cu Ceres, care vorbește despre modul în care ne oferim răbdare. Această Lună Nouă are ascendentul în Vărsător, iar guvernatorul ascendentului, Saturn, este în casa întâi, ceea ce înseamnă că obiceiurile pe care le faceți, începând cu această Lună Nouă, sunt de lungă durată: se întâmplă încet, cum trebuie, când trebuie. Luna Nouă se petrece în casa a șasea, o casă a rutinei, a modului în care lucrăm și ne folosim timpul. Și Luna Nouă în Leu, lângă Ceres din casa a șasea, în trigon cu Jupiter, ne spune că ar fi bine să ne luăm resursele personale și să nu ne mai plângem de ce nu avem.” spunea astrologul DCNews și Astrosens, Daniela Simulescu. Vezi mai mult aici

