Screening cardiovascular gratuit, de Ziua Inimii, în Parcul Copilului, din sectorul 4

Duminică, 28 septembrie 2025, între orele 09:30 și 13:00, bucureștenii sunt așteptați în Parcul Lumea Copiilor la un eveniment special dedicat Zilei Mondiale a Inimii. Manifestarea este organizată de Primăria Sectorului 4, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Fundația Română a Inimii (FRI) și Fundația „Împreună pentru Educație și Sănătate” (FIES). Intrarea este liberă.

Evenimentul își propune să aducă împreună cadre universitare, studenți, medici și comunitatea locală, într-o zi dedicată prevenției bolilor cardiovasculare și promovării unui stil de viață sănătos.

„Ziua Mondială a Inimii este un reper de solidaritate și responsabilitate. Este momentul în care ne amintim că sănătatea inimii înseamnă viață și că prevenția începe cu fiecare dintre noi”, transmit organizatorii. În România, bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de mortalitate, fiind responsabile de peste 55% dintre decesele anuale. Potrivit Societății Române de Cardiologie, aproximativ 150.000 de români mor în fiecare an din cauza acestor afecțiuni – echivalentul unui deces la fiecare 3 minute. Mai mult, peste 70% dintre români au cel puțin un factor de risc major: hipertensiune, colesterol crescut, fumat, diabet sau obezitate.

Un program pentru toate vârstele

Programul zilei debutează la 09:30 cu deschiderea oficială și distribuirea materialelor educaționale. La 10:00, participanții sunt invitați la „Crosul Inimii”, un cros popular cu diplome pentru toți cei înscriși și o atmosferă festivă.

Între 10:30 și 12:30, vor avea loc mai multe activități în paralel: