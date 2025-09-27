€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Sanatate

 
Data actualizării: 17:42 27 Sep 2025 | Data publicării: 17:42 27 Sep 2025

Screening cardiovascular gratuit, de Ziua Inimii, în Parcul Copilului, din sectorul 4
Autor: D.C.

inima-stetoscop_76599200 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Medicii oferă consultații cardiologice gratuite, de Ziua Inimii, în Parcul Copilului din sectorul 4.

Duminică, 28 septembrie 2025, între orele 09:30 și 13:00, bucureștenii sunt așteptați în Parcul Lumea Copiilor la un eveniment special dedicat Zilei Mondiale a Inimii. Manifestarea este organizată de Primăria Sectorului 4, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Fundația Română a Inimii (FRI) și Fundația „Împreună pentru Educație și Sănătate” (FIES). Intrarea este liberă.

Evenimentul își propune să aducă împreună cadre universitare, studenți, medici și comunitatea locală, într-o zi dedicată prevenției bolilor cardiovasculare și promovării unui stil de viață sănătos.

„Ziua Mondială a Inimii este un reper de solidaritate și responsabilitate. Este momentul în care ne amintim că sănătatea inimii înseamnă viață și că prevenția începe cu fiecare dintre noi”, transmit organizatorii. În România, bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de mortalitate, fiind responsabile de peste 55% dintre decesele anuale. Potrivit Societății Române de Cardiologie, aproximativ 150.000 de români mor în fiecare an din cauza acestor afecțiuni – echivalentul unui deces la fiecare 3 minute. Mai mult, peste 70% dintre români au cel puțin un factor de risc major: hipertensiune, colesterol crescut, fumat, diabet sau obezitate.

Un program pentru toate vârstele

Programul zilei debutează la 09:30 cu deschiderea oficială și distribuirea materialelor educaționale. La 10:00, participanții sunt invitați la „Crosul Inimii”, un cros popular cu diplome pentru toți cei înscriși și o atmosferă festivă.

Între 10:30 și 12:30, vor avea loc mai multe activități în paralel:

  • Screening cardiovascular gratuit, ce include măsurarea tensiunii arteriale, a indicelui de masă corporală și consiliere nutrițională;

  • Workshop-uri practice de resuscitare cardio-respiratorie (BLS), susținute de specialiști;

  • Prezentări interactive pregătite de studenți și medici rezidenți, menite să explice pe înțelesul tuturor importanța prevenției.

 

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Screening cardiovascular gratuit, de Ziua Inimii, în Parcul Copilului, din sectorul 4
Publicat acum 26 minute
Reacția Iranului în fața cererii SUA de a-i preda uraniul îmbogăţit
Publicat acum 32 minute
Ateneul Național din Iași, cinci spectacole în turneu la București
Publicat acum 35 minute
Ucraina a lovit o importantă stație de pompare a petrolului din Rusia
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Copii morți la spitalul de Pediatrie Iași. Ministrul Alexandru Rogobete anunță primele demiteri și constată câteva greșeli
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 20 minute
Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani
Publicat pe 26 Sep 2025
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat pe 25 Sep 2025
Bani cash, strict necesari în fiecare locuință. Elena Cristian traduce mesajul lui Mugur Isărescu
Publicat acum 18 ore si 58 minute
Băsescu: Datorită mie, rușii nu pot debarca la Odesa
Publicat pe 25 Sep 2025
Desecretizarea CSAT. Nicușor Dan: Erau 70 de oameni instruiți să forțeze intrarea într-o instituție publică
 
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
x close