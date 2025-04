Schizofrenia și tulburarea bipolară. O profesoară salvată de un tratament la 70 de ani: povestea unui miracol medical. Sunt pacienți care nu ar da de bănuit nimănui

Întrebat despre stadiul actual al schizofreniei și al maniei bipolare, în special în ceea ce privește frecvența, depistarea precoce, factorii de risc și tratamentul acestora, conf. univ. dr. Cozmin Mihai a subliniat că s-au înregistrat progrese semnificative în tratamentul acestor afecțiuni psihice, în special prin apariția antipsihoticelor injectabile cu durată lungă de acțiune. Potrivit medicului, depistarea precoce, mai ales la primul episod psihotic, și inițierea timpurie a tratamentului injectabil cresc considerabil șansele de reintegrare socială și familială.

„Aș începe prin a vă întreba de cele două boli majore cu care vă confruntați - schizofrenia și mania bipolară - pe unde mai suntem, care este frecvența lor, dacă s-au făcut progrese legate de depistarea precoce, de identificarea factorilor de risc și de tratament, dacă la nivel de diagnostic precoce, depistare sau tratament inițial s-au făcut progrese?", a întrebat acad. prof. univ. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate.

„E un diagnostic, este o suferință psihică care a înregistrat niște creșteri extraordinar de mari în ceea ce privește tratamentul, in sensul în care au apărut substanțe, long acting le numim noi, injectabile, care se injectează o dată pe lună, o dată la trei luni și, mai nou, chiar injecții care se fac la jumătate de an, cu antipsihotice specifice. Vreau să vă spun că pacienții, dacă sunt depistați în faza precoce, și cel mai bine este să depistezi un pacient la primul episod psihotic și cât mai repede să inițiezi un tratament injectabil, șansele de recalibrare, de reinserție socio-familială, sunt extraordinare.



Vreau să vă spun că am pacienți tineri, și nu numai. Îmi amintesc de o profesoară, care s-a stins din viață... Câțiva ani de zile am ținut-o pe un tratament injectabil, cred că am inițiat tratamentul acesta după vârsta de 70 de ani. Am observat-o în spital că avea nenumărate recăderi, o psihoză maniaco-depresivă - acum denumirea este de tulburare afectivă bipolară - și vreau să vă spun că această pacientă a mers extraordinar, i s-a schimbat viața extraordinar", a spus conf. univ. dr. Cozmin Mihai.

Conf. univ. dr. Cozmin Mihai a vorbit despre dificultățile întâmpinate în tratamentul pacienților cu afecțiuni psihice, subliniind faptul că unii pacienți, în special tinerii, pot fi greu de depistat. Potrivit medicului, cel mai important aspect este depistarea rapidă și acceptarea tratamentului, însă mulți tineri refuză un tratament cronic, considerându-l dificil de gestionat pe termen lung.

„Sunt pacienți pe care nimeni nu i-ar observa și nu ar da de bănuit nimănui. Cel mai important aspect este să fie diagnosticați cât de repede și pacienții să accepte un tratament pentru că ne confruntăm adesea, mai ales în rândul tinerilor, cu o reținere vizavi de un tratament cronic. La un moment dat, devine ușor enervant și pentru noi. Spunem adesea: „Domnule, probabil un cardiolog, un endocrinolog, nu este întrebat atât de des „Cât voi lua tratamentul?”



Tu, ca medic psihiatru, când știi că pentru un episod psihotic cartea îți spune că minim 6 luni de zile trebuie să-l ții pe acel tratament, e oarecum complicat să-i explici pacientului tânăr că va avea de luat tratamentul o perioadă atât de lungă de timp”, a spus conf. univ. dr. Cozmin Mihai la emisiunea Academia de Sănătate, de pe DC News și DC Medical.

