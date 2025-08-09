Schimbul de teritorii între Ucraina și Rusia, respins categoric de Zelenski

Înaintea întâlnirii dintre preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, anunţată pentru 15 august în Alaska, Zelenski a avertizat că "orice decizie s-ar lua împotriva noastră, orice decizie care s-ar lua fără Ucraina ar fi decizii împotriva păcii".

Zelenski a respins astfel de concesii ca pe nişte idei "născute moarte" şi a insistat că "răspunsul la problema teritorială ucraineană se află deja în Constituţia Ucrainei. Nimeni nu se va abate de la asta".

El a susţinut că "Ucraina este gata pentru decizii reale care pot aduce pacea".

În presă au circulat informaţii conform cărora Putin a pretins controlul complet al Rusiei asupra regiunilor Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei, ocupate de forţele ruse.

Zelenski a arătat că asta ar însemna cedarea unui teritoriu de mii de kilometri pătraţi şi a unor oraşe cu importanţă strategică.

Trump menţionase vineri un posibil "schimb de teritorii" între Ucraina şi Rusia în cadrul unui viitor acord între cele două ţări aflate în conflict, fără a preciza progresele înregistrate pe această temă de părţile implicate.

"Vor exista schimburi de teritorii în beneficiul fiecăreia, dar vom vorbi despre aceasta mai târziu sau mâine", a declarat el la Casa Albă, adăugând că "este complicat, nu este chiar uşor". "Vorbim despre un teritoriu afectat de lupte de peste trei ani şi jumătate (...) vom recupera o parte din el", a adăugat el, fără a da mai multe detalii.

Donald Trump a anunţat vineri pe reţeaua sa Truth Social că "mult aşteptata întâlnire" cu omologul său rus Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska (nord-vest).

Rusia a cerut până în prezent Ucrainei să-i cedeze oficial cele patru regiuni controlate parţial de armata rusă (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), precum şi peninsula Crimeea anexată în 2014, să renunţe la aspiraţia de aderare la NATO şi să-şi diminueze capacităţile militare.

Aceste condiţii au fost descrise de Ucraina ca fiind inacceptabile şi a cerut retragerea completă a trupelor ruse de pe teritoriul său, precum şi garanţii de securitate occidentale, inclusiv continuarea livrărilor de arme şi, ca substitut în lipsa aderării la NATO, desfăşurarea unui contingent militar european pe teritoriul ucrainean, desfăşurare faţă de care Rusia se opune categoric.

