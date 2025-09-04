Data publicării:

Scenariu negru pentru zeci de mii de oameni, după decizia Guvernului Bolojan. Chirieac: Nu are rost să ne mințim!

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Politica
Inquam Photos / Octav Ganea
Inquam Photos / Octav Ganea

Bogdan Chirieac, analist politic, a schițat parcursul economic-fiscal al României în următorii ani, având în vedere măsurile de austeritate pe care Guvernul Bolojan le adoptă în această perioadă.

Analistul politic a vorbit la Realitatea Plus despre „austeritatea“ care afectează doar cetățenii, nu și angajații din sectorul public central, care continuă să plece în traininguri de lux în Occident pe banii statului. Bogdan Chirieac a dat exemplul directorului din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, care a fost demis după ce a organizat, împreună cu 30 de colegi, două sesiuni de „training” în străinătate, la Nisa și Larnaca, valorând 100.000 de euro.

„Fără reforme fundamentale, structurale și fără reducerea fundamentală a cheltuielilor statului, nu se va putea face ceva. În plină austeritate Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a plecat la Nisa, la hotel de cinci stele, iar primarii pleacă în schimb de experiență, pe banii noștri, la Miami. Zău, despre ce austeritate vorbim în mod real?!“, a punctat analistul politic.

Bogdan Chirieac a arătat că România se îndreaptă către o recesiune economică, din cauza „greșelii“ uriașe pe care a făcut-o Guvernul Bolojan prin lovirea mediului privat cu taxe și impozite din ce în ce mai mari.

„Măsurile ar putea rezolva situația, dar există un puternic risc de recesiune economică. Dacă se întâmplă acest lucru, intrăm într-o spirală vicioasă, în care se închid fabrici, lumea merge în șomaj, consumul scade și tot așa. Va dura 2-3 ani, până ajungem din nou pe zero și reîncepe creșterea economică.

În opinia mea, marea greșeală pe care o face Guvernul Bolojan este lovirea cumplită a mediului privat. Creșterea de taxe și impozite, constant, în ultimii trei ani, pentru mediul privat a sugrumat creșterea economică a țării. În rest, că mai dă afară, că mai reduce din cheltuielile statului ... vedem că e foarte greu de redus aceste cheltuieli și, dacă ne uităm cu atenție, din banii ăia mulți pe care îi cheltuiește statul nu s-a reușit să se taie mai nimic.“, a spus Bogdan Chirieac.

Foto: Agerpres

Zeci de mii de oameni, afectați de deciziile Guvernului Ilie Bolojan

Nu în ultimul rând, Analistul politic a vorbit și despre concedierea a zeci de mii de oameni de la stat, din administrația locală, care se vor confrunta cu o problemă profesională după ce ajutorul de șomaj se va încheia, cu atât mai mult cu cât se află în cea de-a doua jumătate a părții active a vieții. El a explicat de ce privatul nu va putea să absoarbă această forță de muncă.

„Privatul va spune „Nu vă luăm!“. Nu are rost să ne mințim! Pentru majoritatea celor care lucrează acum la stat, mai ales pentru cei care au o anumită vârstă, care sunt undeva la 50 de ani, nu vor fi absorbiți de mediul privat, să fie foarte clar. În plus, intensitatea muncii la stat este de câteva ori mai redusă decât la privat.

Privatul nu are sărbători legale, nu are neapărat sâmbătă și duminică, nu are Paști, Crăciun sau Revelion și dacă se întâmplă ceva, suntem imediat prezenți, când are de făcut treabă, face treabă, HoReCa lucrează în vacanțe când bugetarii sunt în concediu. E greu să te adaptezi.

În plus, reducerea consumului afectează privatul, deci privatul, chiar dacă ar vrea să angajeze, nu poate, fiindcă doar la stat poți plăti salariile când ești pe pierdere. La privat nu merge așa, deoarece salariile se plătesc din profit. Dacă dai afară câteva zeci de mii de oameni de la stat, după terminarea ajutorului de șomaj, oamenii ăia nu au mari șanse“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Pensiile magistraților ar putea crește. Detaliul din proiectul asumat de Guvern. Bogdan Chirieac: Din ticăloșie s-a întâmplat lucrul acesta?
03 sep 2025, 21:48
Excursie și lux pe bani publici. Director și 30 de angajați MIPE, la Nisa într-un „training” de 100.000 de euro - reacția ministrului Pîslaru
03 sep 2025, 20:06
Guvernul a greșit complet tabelul tăierilor din primării. Bogdan Chirieac: E noaptea minții. Impozitele cu deficitul bugetar tot așa sunt calculate?
02 sep 2025, 22:24
Harta cu reducerea posturilor din administrația locală. Câți oameni vor fi concediați în județul tău
02 sep 2025, 13:25
Bolojan: Propunerea de reducere a posturilor venită de la Dezvoltare, un fake. Ministerul aparține UDMR
02 sep 2025, 11:12
Reforma asumată de Ilie Bolojan, ”plasturi pentru statul putred”. Bogdan Chirieac: Deocamdată n-am văzut nimic
01 sep 2025, 21:38
ParintiSiPitici.ro
În cazul în care copilul tău folosește această expresie „îngrozitoare”, înseamnă, de fapt, că ești un părinte grozav
03 sep 2025, 22:36
Taxele pentru români pe care Ilie Bolojan și le-a asumat în Parlament/ #Pachetul2. ”De mâine, căutați-vă alt premier”
01 sep 2025, 18:39
Un proiect din pachetul 2, scos. Bolojan a plecat când a fost întrebat despre subiect. Dogioiu, răspuns / video
29 aug 2025, 19:16
Concordia, precizări în ajunul adopătrii Pachetului 2 de măsuri fiscale de Guvernul Bolojan
29 aug 2025, 16:45
Variante de compromis pentru magistrați. Propunerea Executivului pentru pensionare. Guvernul ar face un pas în spate
27 aug 2025, 15:14
Apare o nouă agenție de stat. Salariile, în domeniu, ajung și la 20.000 de euro. Cât oferă statul
26 aug 2025, 14:54
PSD revine la masa coaliției. Grindeanu: Inclusiv aseară m-am întâlnit cu premierul
25 aug 2025, 14:09
Ministrul Sănătăţii, mesaj clar pentru medicii de la spitalele de stat: Contractul cu CNAS, prioritar
24 aug 2025, 21:17
Ilie Bolojan, primit de omologul moldovean, Dorin Recean, la sediul Guvernului de la Chişinău
23 aug 2025, 10:37
Când vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Bolojan, anunț despre candidatul "redutabil" al PNL-ului
21 aug 2025, 23:16
Premierul Bolojan, nemulțumit de situația din coaliție: Înseamnă că acest Guvern este tot timpul cu mandatul pe masă
21 aug 2025, 23:19
Răsturnare de situație! Toni Neacșu afirmă că, de fapt, NU se va interzice cumulul pensie-salariu la stat
20 aug 2025, 21:22
ANAF vrea să știe câte sarmale mâncăm la nunți și botezuri. Ce detalii cere restaurantelor
20 aug 2025, 19:34
România trimite pompieri din cadrul IGSU în Spania pentru combaterea incendiilor devastatoare din țara iberică
20 aug 2025, 18:22
Ministerul Muncii propune schimbări privind detaşările şi transferurile funcţionarilor publici
19 aug 2025, 23:43
Guvernul Bolojan, față-n față cu un blocaj total și proteste, din cauza Pachetului 2. Bogdan Chirieac: I-au ars efectiv/ Ei sunt oaia neagră
19 aug 2025, 22:29
PNL a decis dacă susţine pachetul 2 de măsuri, prin asumarea răspunderii Guvernului Bolojan
19 aug 2025, 17:17
Noi modificări pentru pensie, la Pilonul II. Executivul face un pas în spate
18 aug 2025, 16:29
Ce se întâmplă cu vizele spre America. Țoiu, de la Externe: Suntem într-un loc mult mai bun
17 aug 2025, 23:45
Apare Registrul Electronic de Raportare al Infecţiilor Nosocomiale. Anunțul Ministerului Sănătății
16 aug 2025, 19:22
Primăriile de comune amenință cu grevă generală pe 8 septembrie, după întâlnirea cu Bolojan
14 aug 2025, 13:56
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
14 aug 2025, 13:22
Oana Țoiu a declarat că SUA ne-au scos din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor prezidențiale. Apoi s-a bâlbâit
14 aug 2025, 12:32
Bolojan discută cu primarii cu mandatul pe masă. ”O ușurare când nu voi mai fi premier”/ UPDATE
14 aug 2025, 11:52
Bolojan anunță reduceri de personal fără plăți compensatorii: Nu e normal doar să mărim taxele pentru români
13 aug 2025, 21:46
Alexandru Nazare propune capital social minim de 8.000 pentru SRL. Până acum a fost 200 de lei
13 aug 2025, 16:44
Programul Anghel Saligny, anunț de la vârful Ministerului Dezvoltării. Ultimele precizări ale lui Cseke Atilla
13 aug 2025, 15:48
Modificare pentru firmele cu datorii la stat. Manevra pe care NU o vor mai putea face pentru a scăpa de plata obligațiilor fiscale
13 aug 2025, 13:45
Aproape 700.000 de companii din România NU au card bancar. Schimbarea decisă în Guvern
13 aug 2025, 13:23
Ministrul Bogdan Ivan, acuzat că și-a propus finul în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, a revocat numirea / update
12 aug 2025, 15:59
Cum va fi reluat programul Rabla. Ministrul Diana Buzoianu anunță modificări
12 aug 2025, 15:26
România are, în sfârșit, un cadru legal clar pentru parteneriate public-private: Ghidurile aprobate de Ministerul Finanțelor simplifică și facilitează investițiile strategice
11 aug 2025, 11:46
Bolojan, față-n față cu o măsură ce aduce bani la buget: Va aplica Impozitul minim global de 15% pentru multinaționale?
11 aug 2025, 11:05
Grilă de despăgubiri pentru românii cărora comuniștii le-au luat casele. Se modifică procedura, prin ordonanță
08 aug 2025, 23:40
Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață
08 aug 2025, 21:57
Scoaterea USR de la guvernare, pe masa PSD?! Excesele partidului condus de Dominic Fritz în timp ce românii sunt afectați de măsurile de austeritate
08 aug 2025, 14:51
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
08 aug 2025, 10:27
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
Ședință de guvern, pe ordinea de zi  Proiectul de lege privind plata pensiilor private
08 aug 2025, 08:59
Numire nouă în Guvern: cine este noul consilier al premierului Bolojan
06 aug 2025, 19:13
Haos cu noi taxe pentru români, pe case și mașini. Bogdan Chirieac: Mi se pare incredibil. E chiar o chestie periculoasă
04 aug 2025, 22:05
Sute de mii de români s-au trezit fără terenuri după cadastrarea ”gratuită”. Ministrul Attila confirmă: A trimis control la ANCPI
04 aug 2025, 22:56
Detaliile înmormântării lui Ion Iliescu sunt discutate de Comitetul de Organizare a Funeraliilor de Stat
04 aug 2025, 19:08
Guvernul României, nou pachet de sprijin pentru sinistrații din Suceava și Neamț
04 aug 2025, 14:30
Comitetul de Organizare a Funeraliilor de Stat se reunește pentru a stabili detaliile înmormântării lui Ion Iliescu
04 aug 2025, 14:41
Sumele date de Guvern pentru familiile afectate de inundaţiile din Suceava şi Neamţ
01 aug 2025, 14:23
Cele mai noi știri
acum 5 minute
Proprietățile vindecătoare ale frunzelor de lămâi: Cum te pot ajuta
acum 8 minute
Irina și Răzvan Fodor, 15 ani de căsnicie sărbătoriți cu o întâmplare neașteptată în Elveția: „Vrei să-l împușc?”
acum 16 minute
Surpriză: O nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Cine strânge semnăturile
acum 21 de minute
De ce se înfundă chiuveta? Ce nu trebuie să arunci niciodată pe țeavă
acum 25 de minute
Scenariu negru pentru zeci de mii de oameni, după decizia Guvernului Bolojan. Chirieac: Nu are rost să ne mințim!
acum 28 de minute
UE alocă 19 milioane de euro pentru Republica Moldova
acum 59 de minute
Statul taxează, Parlamentul tace: Cine apără pensionarii. Elena Cristian: Sper ca acest act normativ să fie regândit din temelii
acum 1 ora 15 minute
Ce îți spun gazele intestinale despre sănătatea ta: 15 semne pe care nu trebuie să le ignori
Cele mai citite știri
pe 3 Septembrie 2025
Adrian Năstase, replică pentru Oana Țoiu (MAE) după imaginile de la Beijing
pe 3 Septembrie 2025
Cum a fost posibilă stingerea datoriei externe în ultimul an al epocii Ceaușescu / video
pe 3 Septembrie 2025
Viorica Dăncilă, replică usturătoare pentru Oana Țoiu (MAE)
pe 3 Septembrie 2025
Ambasada Chinei la București, mesaj după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la Beijing
pe 3 Septembrie 2025
Năstase și Dăncilă, în China. Ștefan Popescu, analiză după reacția MAE: Cred că trebuie să existe foarte mare prudență
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel