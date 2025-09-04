Scenariu negru pentru zeci de mii de oameni, după decizia Guvernului Bolojan. Chirieac: Nu are rost să ne mințim!

Bogdan Chirieac, analist politic, a schițat parcursul economic-fiscal al României în următorii ani, având în vedere măsurile de austeritate pe care Guvernul Bolojan le adoptă în această perioadă.

Analistul politic a vorbit la Realitatea Plus despre „austeritatea“ care afectează doar cetățenii, nu și angajații din sectorul public central, care continuă să plece în traininguri de lux în Occident pe banii statului. Bogdan Chirieac a dat exemplul directorului din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, care a fost demis după ce a organizat, împreună cu 30 de colegi, două sesiuni de „training” în străinătate, la Nisa și Larnaca, valorând 100.000 de euro.

„Fără reforme fundamentale, structurale și fără reducerea fundamentală a cheltuielilor statului, nu se va putea face ceva. În plină austeritate Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a plecat la Nisa, la hotel de cinci stele, iar primarii pleacă în schimb de experiență, pe banii noștri, la Miami. Zău, despre ce austeritate vorbim în mod real?!“, a punctat analistul politic.

Bogdan Chirieac a arătat că România se îndreaptă către o recesiune economică, din cauza „greșelii“ uriașe pe care a făcut-o Guvernul Bolojan prin lovirea mediului privat cu taxe și impozite din ce în ce mai mari.

„Măsurile ar putea rezolva situația, dar există un puternic risc de recesiune economică. Dacă se întâmplă acest lucru, intrăm într-o spirală vicioasă, în care se închid fabrici, lumea merge în șomaj, consumul scade și tot așa. Va dura 2-3 ani, până ajungem din nou pe zero și reîncepe creșterea economică.

În opinia mea, marea greșeală pe care o face Guvernul Bolojan este lovirea cumplită a mediului privat. Creșterea de taxe și impozite, constant, în ultimii trei ani, pentru mediul privat a sugrumat creșterea economică a țării. În rest, că mai dă afară, că mai reduce din cheltuielile statului ... vedem că e foarte greu de redus aceste cheltuieli și, dacă ne uităm cu atenție, din banii ăia mulți pe care îi cheltuiește statul nu s-a reușit să se taie mai nimic.“, a spus Bogdan Chirieac.

Zeci de mii de oameni, afectați de deciziile Guvernului Ilie Bolojan

Nu în ultimul rând, Analistul politic a vorbit și despre concedierea a zeci de mii de oameni de la stat, din administrația locală, care se vor confrunta cu o problemă profesională după ce ajutorul de șomaj se va încheia, cu atât mai mult cu cât se află în cea de-a doua jumătate a părții active a vieții. El a explicat de ce privatul nu va putea să absoarbă această forță de muncă.

„Privatul va spune „Nu vă luăm!“. Nu are rost să ne mințim! Pentru majoritatea celor care lucrează acum la stat, mai ales pentru cei care au o anumită vârstă, care sunt undeva la 50 de ani, nu vor fi absorbiți de mediul privat, să fie foarte clar. În plus, intensitatea muncii la stat este de câteva ori mai redusă decât la privat.

Privatul nu are sărbători legale, nu are neapărat sâmbătă și duminică, nu are Paști, Crăciun sau Revelion și dacă se întâmplă ceva, suntem imediat prezenți, când are de făcut treabă, face treabă, HoReCa lucrează în vacanțe când bugetarii sunt în concediu. E greu să te adaptezi.

În plus, reducerea consumului afectează privatul, deci privatul, chiar dacă ar vrea să angajeze, nu poate, fiindcă doar la stat poți plăti salariile când ești pe pierdere. La privat nu merge așa, deoarece salariile se plătesc din profit. Dacă dai afară câteva zeci de mii de oameni de la stat, după terminarea ajutorului de șomaj, oamenii ăia nu au mari șanse“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

