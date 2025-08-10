„Scena de film” cu Oana Țoiu la Salzburg a stârnit un val de comentarii. Internauții au crezut că pozele sunt făcute cu inteligența artificială

Toată sâmbăta au circulat niște imagini pe Facebook cu Oana Țoiu, ministrul de Externe.

Apariția pe internet a unor fotografii cu ministrul de Externe, Oana Țoiu, îmbrăcată într-o rochie neagră elegantă și surprinsă alături de mai mulți polițiști austrieci, a stârnit numeroase reacții și speculații. Pe rețelele sociale, unii utilizatori au sugerat că imaginile ar fi fost create cu ajutorul inteligenței artificiale.

Într-una dintre imagini, Oana Țoiu apare mergând în timp ce, în fundal, câțiva polițiști austrieci par complet neinteresați de prezența ei. Fotografia, surprinsă dintr-un unghi care accentuează contrastul dintre ținuta elegantă și atitudinea relaxată a agenților, a alimentat comentariile ironice din mediul online. Unii au remarcat „lipsa de reacție” a polițiștilor, alții au sugerat că scena ar semăna cu un cadru de film în care protagonistul trece neobservat printre figuranți. Cârcotașii au transformat instant momentul într-un prilej de glume și interpretări răutăcioase.

Fotografiile sunt autentice și au fost realizate în timpul vizitei oficiale din Salzburg, desfășurată pe 25-26 iulie. Imaginile au fost postate de Irina Schroter.

