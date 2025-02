Scandalul Nordis. Vladimir Ciorbă, primele declarații după expirarea ordonanței de reținere. A vorbit și despre Ciolacu și Grindeanu

Vladimir Ciorbă a făcut câteva declarații, fiind luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu.

„La proiectul din Mamaia vom continua în curând. Avem bani suficienți în conturi pentru a finaliza primele 150 de apartamente. După predarea lor, vom merge la următoarele. La Sinaia mai durează puțin”, a zis Vladimir Ciorbă.

„Oamenii care se plâng că i-am înșelat - și sunt câțiva, dar nu sunt mulți raportați la numărul nostru de clienți - am înțeles de la domnul procuror de ședință că sunt 114 raportat la 2300 de promisiuni de vânzare și vânzări făcute în ultimii ani. Vrem să le spunem că nu i-am înșelat. Apartamentele se vor preda, chiar dacă la unii va mai dura șase luni sau un an și jumătate la alții, mă refer la cele de la Mamaia și Brașov”, a mai zis Vladimir Ciorbă.

„Dacă voiam să fiu escroc, nu făceam o firmă atât de mare. Dacă s-ar întâmpla ceva cu mine sau cu asociații mei și firma s-ar duce în faliment, toată lumea și-ar primi banii înapoi prin vânzarea activelor, chiar dacă nu mai merg proiectele. 100 milioane de euro sunt activele conform valorii contabile, atâția bani am dat noi pentru ele la valoarea de piață”, a adăugat omul de afaceri.

„Toate documentele companiei sunt în mâna ANAF de un an și jumătate. Nu avem ce să ascundem, toate documentele sunt predate”, a mai zis Vladimir Ciorbă.

„La Mamaia, unde au fost acuzațiile că am vândut un apartament de mai multe ori, sunt 1300 de promisiuni, 117 apartamente libere. Ca să vinzi de două ori același apartament înseamnă să vinzi mai multe decât ai. Au fost niște cazuri în care cineva ne-a reziliat niște contracte și ne-a executat. Anumite apartamente, deja executate, au ieșit din patrimoniu, dar celorlalți clienți le-am dat banii înapoi sau le-am dat apartamente la alte etaje și am închis cazul. Nu a vândut nimeni apartamente de două ori din moment ce mai avem peste 100 libere”, a mai spus omul de afaceri.

Vladimir Ciorbă a zis că poate să jure cu mâna pe Bibilie că nu i s-a cerut nicio șpagă de la politicieni: „Nu am dat apartamente cadou politicienilor. Suntem mai mulți asociați în firmă, nici nu aș avea cum să fac asta. Nu am dat șpăgi. Situația de la Sinaia este altceva și o detaliem altă dată pentru că acum se cercetează. Pot jura cu mâna pe Bibilie că nu am dat nimănui șpagă. Sunt un om al bisericii, nu fac astfel de lucruri. Am cinci copii și merg des la Athos.”

Cât despre avioanele private cu care au zburat Sorin Grindeanu, Marcel Ciolacu și Alfred Simonis, Vladimir Ciorbă a zis că politicienii care au mers au plătit din banii lor, către agenția Nordis Travel.

„Am avut zboruri către Nisa cu 8.500 de euro pe sens. Am avut și cu 11.000 euro pe sens. Am avut și cu 6.000 euro. În pandemie, era foarte scump, apoi s-a mai ieftinit. Colegii soției mele, acei politicieni, ș-au plătit singuri călătoria. Am înțeles că au facturi și probabil le-au arătat. Ei au colaborat cu agenția Nordis Travel, nu cu firma mea. Eu nu mai am nicio legătură cu agenția Nordis Travel. Am fost la început, când am început start-up-ul. Apoi am renunțat la Nordis Travel, am investit doar la început. Nu mi-aș fi permis să fac astfel de cadouri unor politicieni cu asemenea funcții. Pentru ce? Nu am avut niciun avantaj de la mediul politic. Am un business - Nordis - care este total diferit”, a zis Vladimir Ciorbă.

Acuzațiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.



De asemenea, Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma au fost acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notărițe, însă ele au fost lăsate de procurori să plece acasă, fiind cercetate sub control judiciar.



În urma perchezițiilor efectuate luni au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).



Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.



Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.



Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.



Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News