Sănătatea, prea scumpă pentru economia României? Alexandru Rafila: Un simptom care apare în toate țările

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a vorbit despre investițiile din sistemul de sănătate din România, explicând de ce "creșterea economică rămâne în urma creșterilor cheltuielilor din sănătate".

„L-am auzit pe domnul prim-ministru Bolojan spunând că veniturile din sistemul de sănătate au crescut cu 17% și cheltuielile au crescut cu 23%. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că este important. Acesta este, de fapt, un simptom care apare în toate țările. Creșterea economică rămâne întotdeauna, ca procent, în urma creșterilor cheltuielilor din sănătate.

Dacă facem un salt peste Ocean, vedem că, în SUA, țară cu cea mai avansată economie și cu cel mai mare PIB, cheltuielile pentru sănătate - atât directe, cât și indirecte - reprezintă 19% din PIB. Deci de trei ori mai mult aproape decât cheltuielile pentru înarmare.

Mai mult decât atât, există în continuare zeci de milioane de persoane care nu au acces la servicii de sănătate. Sigur, nu are rost să facem comparații, dar acest mecanism prin care creșterea cheltuielilor este mai mare decât posibilitățile de finanțare suplimentară nu este un mecanism care, din punct de vedere economic, să fie viabil. Și nu are legătură cu nimic altceva decât cu mecanismul economic care ține de finanțare”, a declarat prof. univ. Alexandru Rafila, președintele Comisiei pentru Sănătate, Camera Deputaților, în cadrul conferinței „HEALTH FORUM: Cum depășim bariera finanțării”, organizată de trustul media DC News Media Group.

Alexandru Rafila: Șase milioane de plătitori pentru 16 milioane de beneficiari era o disproporție evidentă

Era de așteptat ca guvernanții să caute soluții pentru creșterea numărului de contribuabili, mai punctează Rafila, având în vedere disproporția dintre cei 6 milioane de plătitori și cei 16 milioane de beneficiari.

„Indiferent dacă vorbim despre afecțiuni, de boli rare, că discutăm de medicamentele inovative, discutăm, de fapt, despre posibilitatea de a finanța aceste lucruri. Ele se pot finanța dacă există o politică înțeleaptă, care să aducă și bani noi în sistem. Și chestiunea asta încă n-a fost discutată - doar pe un palier, pe creșterea contributivității. Era de așteptat să se întâmple acest lucru. Șase milioane de plătitori pentru 16 milioane de beneficiari era o disproporție evidentă. Ea a fost construită-n timp, nu a fost făcută nici anul trecut sau acum doi ani.

A început în 2008, când s-a redus contribuția de sănătate de la 14% la 10%. 14% este în majoritatea țărilor din UE, inclusiv în Germania. Tot atunci, s-au ridicat și plafoanele de la farmacii încât să genereze, la urmare a situației economice și a intervenției FMI, introducerea taxei de clawback. Deci atunci a început problema”, a mai subliniat acesta.

Asigurările private, soluție necesară

Totodată, Rafila subliniază că este esențială încurajarea asigurărilor private de sănătate, dând exemplu Franța, unde acestea acoperă aproximativ 20% din cheltuielile totale din sistem.

„(...) E clar că, an de an, ridicându-se baza de productivitate și procentul fiind tot mai mic, alături de introducerea de noi medicamente, tehnologii, creșterea costurilor unor activități etc., s-a ajuns la o situație care trebuie, în momentul de față, să fie gestionată. (...) Trebuie, în mod clar, o încurajare a asigurărilor private de sănătate care, într-o țară model - Franța - reprezintă circa 20% din asigurările private din totalul cheltuielilor din Sănătate”, a adăugat fostul ministru al Sănătății.

