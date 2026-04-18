DCNews Stiri Internațional Rusia pregătește ceva: Serviciile de informații din Ucraina avertizează că rușii vor folosi din nou „trambulina Belarus” pentru un atac major
Data publicării: 09:29 18 Apr 2026

Autor: Darius Muresan

rusia-armata-rusa_95874000_03089200 Armata rusă. Foto: Ministerul Apărării din Rusia via DefenseRomania

Ucraina crede că Rusia face pregătiri care arată că va încerca din nou să-şi implice aliatul, Republica Belarus, în războiul ucraineano-rus, care durează deja de patru ani, a declarat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe aplicaţia de mesagerie Telegram, ca răspuns la ceea ce a numit a fi un raport al serviciilor de informaţii difuzat de comandantul suprem al Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi, potrivit Agerpres și Reuters.

"Conform serviciilor de informaţii, construcţia de drumuri în zonele care duc spre Ucraina şi stabilirea de poziţii de artilerie au loc în zona de frontieră belarusă", a scris Zelenski, care a adăugat: "Credem că Rusia va încerca din nou să implice Belarus în războiul său".

Zelenski a declarat că Ucraina a emis instrucţiuni pentru a avertiza conducerea belarusă cu privire la "disponibilitatea Ucrainei de a-şi apăra teritoriul şi independenţa". De asemenea, şeful statului ucrainean a mai apreciat că informaţiile arată că Rusia "încearcă... să efectueze o regrupare a forţelor, cel mai probabil pentru a compensa o lipsă de personal".

"În acest sens, devine mai evident de ce forţele armate şi-au intensificat activitatea pe teritoriul Belarusului", a adăugat Zelenski, care, potrivit Reuters, nu a furnizat alte dovezi.

Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai preşedintelui rus Vladimir Putin, a permis ca teritoriul său să fie folosit parţial pentru invazia Rusiei din februarie 2022 asupra Ucrainei.

Lukaşenko, la putere din 1994, a declarat că nu are nicio intenţie de a angaja trupe în războiul din Ucraina.

Însă Belarus, care se învecinează cu trei state membre ale NATO, Polonia, Lituania şi Letonia, a fost de atunci de acord să desfăşoare pe teritoriul său arme nucleare tactice ruseşti şi rachetele hipersonice Oreşnik ale Rusiei.

Lukaşenko a fost mult timp supus sancţiunilor occidentale pentru sprijinul acordat războiului din Ucraina şi acuzaţiilor de încălcare a drepturilor omului.

Însă Statele Unite au căutat să îmbunătăţească relaţiile cu Belarus şi au depus eforturi pentru a asigura eliberarea deţinuţilor consideraţi în Occident prizonieri politici, 250 fiind eliberaţi luna trecută.

Autorităţile americane au declarat că au fost de acord să renunţe la unele sancţiuni, dar au transmis fără echivoc conducerii belaruse că nu trebuie să faciliteze alte forme de eludare a sancţiunilor sau să sprijine Rusia în războiul său din Ucraina. 

