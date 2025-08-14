Rubio dă din casă și spune ce urmărește să obțină, de fapt, Trump la întâlnirea cu Putin

Trump speră să obțină o oprire a luptelor din Ucraina în discuțiile cu Putin, spune secretarul de stat Marco Rubio.

Președintele Donald Trump va participa vineri, în Alaska, la discuții cu președintele rus Vladimir Putin, sperând să obțină o oprire a luptelor din Ucraina, însă o soluție cuprinzătoare pentru război va necesita mai mult timp, a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, citat de Reuters.

„Pentru a obține pacea, cred că toți recunoaștem că va trebui să existe o discuție despre garanții de securitate. Va trebui să existe o discuție despre... disputele și revendicările teritoriale, precum și despre ceea ce se dispută în prezent”, le-a spus Rubio jurnaliștilor, joi, la Departamentul de Stat.

„Toate aceste aspecte vor face parte dintr-un plan cuprinzător. Dar cred că speranța președintelui este să obțină o oprire a luptelor, astfel încât acele discuții să poată avea loc”, a adăugat el.

Rubio a spus că, cu cât un război durează mai mult, cu atât este mai greu de încheiat.

„Și chiar în timp ce vorbesc... au loc schimbări pe câmpul de luptă care influențează ceea ce una dintre părți sau cealaltă consideră avantaj. Aceasta este realitatea luptelor în desfășurare, motiv pentru care o încetare a focului este atât de importantă”, a spus el.

„Dar vom vedea ce este posibil mâine. Să vedem cum vor decurge discuțiile. Și suntem optimiști. Ne dorim să existe pace. Vom face tot ce putem pentru a o obține, dar, în cele din urmă, va depinde de Ucraina și Rusia să ajungă la un acord”, a mai zis el.

El a spus că, după părerea sa, Trump a vorbit de patru ori la telefon cu Putin și „a considerat important să-i vorbească acum față în față, să-l privească în ochi și să stabilească ce este posibil și ce nu”.

„El vede o oportunitate de a discuta despre obținerea păcii. Va urmări acest obiectiv, iar mâine vom afla, probabil destul de devreme în cadrul întâlnirii, dacă ceva este posibil sau nu. Sperăm că da”, a mai spus secretarul de stat al SUA.

