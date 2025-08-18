Româncă moartă în Grecia. Este din Cluj, dar nu i se găsește familia. Nimeni nu merge după trupul ei la morgă FOTO

Se caută, cu disperare, familia unei românce din Cluj, prin toate modalitățile posibile. Femeia a murit în Grecia și nimeni din familie nu merge să o ridice de la morgă.

De miercuri, trupul româncei din Cluj este la morga spitalului din Argos, notează presa locală.

”Bună ziua, dacă cumva cineva o cunoaște sau îi cunoaște familia vă rog să luați legătura cu mine urgent. Doamna a decedat în Grecia și nu i se găsește familia. Numele doamnei este Crișan Maria Magdolna. Doamna era din Cluj-Napoca” a scris un internaut pe grupul ”Voluntari în Europa”.

Numărul de telefon al spitalului din Argos este +30 2751 360100.

Femeia, în vârstă de 56 de ani, nu avea rude în Grecia. Ea ar fi plecat în urmă cu 10 ani din țară. Înainte de a fi făcută o postare pe un grup de profil, ar fi fost contactate poliția și autoritățile competente, dar fără vreun rezultat.

Se pare că trupul acesteia, dacă nu va fi ridicat de familie, va fi incinerat.

