Rogobete pune controlul pe Spitalul Floreasca. Cazul de la care a pornit totul. Huşanu (SANITAS): Vă spun sincer, nu cred

Ministrul a precizat că sunt vizate aspecte privind igiena, infecţiile asociate asistenţei medicale şi respectarea protocoalelor de dezinsecţie.

Anunțul ministrului Rogobete

”În legătură cu informațiile apărute în spațiul public referitoare la situația de la Centrul de Arși al Spitalului Clinic de Urgență Floreasca din București, Ministerul Sănătății face următoarele precizări: Am dispus încă de săptămâna trecută un control amplu prin Inspecția Sanitară de Stat, care vizează aspectele semnalate privind igiena, infecțiile asociate asistenței medicale și respectarea protocoalelor de dezinsecție.

În paralel, Corpul de Control al Ministerului Sănătății efectuează o anchetă administrativă privind contractele de curățenie, dezinsecție, deratizare, precum și situația stocurilor de analgezice.

Am citit cu mare atenție scrisoarea deschisă a pacientei. Mărturia ei este cutremurătoare. Este inacceptabil, inadmisibil, ca în România anului 2025 un pacient să sufere de durere strigând după ajutor. Nu există scuză care să justifice lipsa empatiei și a unui tratament corespunzător al durerii.

Am sesizat oficial Colegiul Medicilor din România și am cerut declanșarea unei anchete disciplinare privind aplicarea protocolului terapeutic de analgezie în acest caz.Sunt hotărât să iau toate măsurile necesare. Nu accept nicio explicație fără argumente și nu tolerez abateri de la obligația fundamentală a oricărui cadru medical: grija față de pacient. Controlul este în desfășurare, iar la finalizarea acestuia vom face public raportul complet. Pacienții trebuie protejați, ascultați și tratați cu demnitate. Nu voi face niciun pas înapoi”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete, pe o rețea socială.

Reacția SANITAS

”Cel puțin în ultimii 2 ani, nu cred că a avut Spitalul Floreasca lipsă de ceva. Vă spun sincer. Eu nu am auzit să fie vreo lipsă, fie că vorbim despre mâncare, aparatură, medicamente, lenjerie sau orice altceva. Repet, în ultimii 2 ani, eu nu cunosc lipsuri în Spitalul Floreasca. Din contră, consider că este cel mai bine organizat și dotat spital față de multe alte spitale. Dacă a fost vreo o sesizare și a venit Corpul de Control este foarte bine, să se constate dacă este adevărat sau nu, dar din punctul meu de vedere, nu cred că Spitalul Floreasca, cel puțin în ultimii 2 ani, a avut lipsuri”, a declarat Viorel Huşanu, președintele SANITAS București, pentru DC News.

Cine era persoana respectivă

Conform informațiilor DCNews, persoana de la care a pornit controlul era un caz foarte grav, o persoană obeză, arsă pe 70% din corp. Avea pronostic negativ. În urma eforturilor medicilor, a depășit perioada critică. Familia vrea însă să o mute în străinătate, iar costurile sunt acoperite de Casa de Asigurări. Cu toate acestea, o rudă a respectivei persoane a deschis un cont și solicită donații pentru transferul în Belgia. S-ar putea crede că acuzațiile sunt puse în circulație pentru a atrage atenția asupra cazului. Rămâne, însă, de văzut, ce va stabili controlul dispus de ministrul Rogobete. Dacă situația este într-adevăr inadmisibilă sau dacă, din contră, spitalul chiar este cel mai bine organizat și dotat spital, așa cum spune Viorel Hușanu.

Scrisoarea adresată ministrului Rogobete

Într-o postare pe rețelele sociale, femeia acuză, printre altele, lipsa calmantelor din spital și condițiile inumane de îngrijire.

„Am stat 7 zile într-un pat de spital, cu dureri sfâșietoare. În fișă aveam trecut doar paracetamol la 8 ore și algocalmin ‘la nevoie’. După plecarea medicilor, am rămas doar cu durere... Am rugat, am sunat, am trimis mesaje, dar nu venea nimeni. Abia dimineața, după ore întregi de chin, am primit perfuzia, care nici nu curgea din cauza unei branule defecte. Mi s-a spus că nu sunt calmante în stoc”.



Mai mult, pacienta îl întreabă direct pe ministrul Sănătății: „Ce măsuri veți lua pentru ca declarația dvs. că - niciun pacient nu trebuie să sufere de durere într-un spital public - să nu rămână doar vorbe?”





