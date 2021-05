Rezultatele negocierii lui Cîțu de la Bruxelles: 27% din bani merg în INFRASTRUCTURĂ. Condiție: PNRR să fie prezentat în Parlament

27% din fondurile alocate pentru PNRR vor merge către lucrări de infrastructură, conform Digi24, după negocierile avute de premierul Florin Cîțu la Bruxelles. Pentru educație, sănătate și energie, s-au obținut banii doriți de România. Condiția e proiectele să fie exacte și în amănunt, atât cele elaborate de ministere, cât și cele elaborate de la nivelul autorităților locale. Ar exista și condiția ca Planul Național de Redresare și Reziliență să fie prezentat și-n Parlamentul României. Această ultimă condiție este o solicitare fermă pe care a avut-o PSD.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, spunea, despre proiectele de infrastructură realizate prin PNRR de România, că atât el, cât și ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, își riscă întreaga carieră politică dacă vor obține banii și nu le vor putea termina până-n 2026, termenul limită. El afirmat că, dacă nu vor finaliza proiectele, vor arăta ca ultimii papagali din Europa.

"Ăsta este pariul pentru care eu și colegul Cătălin Drulă ne punem capul la bătaie și ne riscăm cariera politică. Dacă noi vom obține bani mulți din PNRR pentru autostrăzi și nu vom putea să facem autostrăzile până în anul 2026, o să fim ultimii papagali ai Europei că am luat această decizie. Deocamdată eu am obligația ca demnitar al statului român să mă bat pentru oportunitate pentru că avem argumentele tehnice că le vom face. Încercăm să eliminăm din argumentele Comisiei pe cele tehnice. Ei spun: "Domnule, nu aveți capacitate administrativă". "Avem, uitați că avem și o facem acum". "Nu aveți proiect"." Avem". "Nu le puteți face până în 2026". "Uitați că le putem face". Acesta este calendarul de lucru.", a declarat Cristian Ghinea, în cadrul emisiunii "All about EU" de la DCNews.

Soluția: un PNRR de succes, spunea premierul Cîțu

”Voi pleca la Bruxelles. Pandemia va trece, avem dozele şi va trece această situaţie şi trebuie să ne gândim la cum accelerăm creşterea economică în perioada următoare. Soluţia pe care o avem acum este de a avea un PNRR de succes, să atragem cei 29,2 miliarde şi vă spun că se poate şi eu cred că vom fi printre singurele ţări din Uniunea Europeană care va atrage toţi aceşti bani. Şi, cu aceşti bani, vom putea să accelerăm sau să consolidăm ceea ce avem acum în creşterea economică, dar să accelerăm creşterea economică şi, în special, procesul de convergenţă către Uniunea Europeană, un proces de convergenţă care a fost încetinit sau chiar a dat înapoi după perioada 2007” spunea premierul înainte de vizita la Bruxelles.

Mesajul Ursulei von der Leyen, după întâlnirea cu premierul Florin Cîțu

”Mulțumesc prim-ministrului Florin Cîțu pentru întâlnirea constructivă. Lucrăm împreună cu România pentru a finaliza un plan solid de redresare și reziliență, cât mai curând posibil. Progrese bune în ceea ce privește reformele.

Aprobarea Deciziei privind resursele proprii de către toate statele membre este un pas necesar pentru ca fondurile #NextGenerationEU să circule", transmite Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, potrivit paginii oficiale de Facebook "Comisia Europeană în România".

