Rezultate Nations League: Portugalia este învinsă de Elveția. Spania câștigă 3 puncte în fața Cehiei

Spania s-a impus fără emoţii în faţa Cehiei, cu scor 2-0, cu câte un gol marcat în fiecare repriză, de Soler (24) şi Sarabia (75), la doar două minute după ce l-a înlocuit pe Asensio.

Spania ocupă primul loc în Grupa A2, cu 8 puncte, după 2 remize şi două victorii. Ibericii au profitat şi de înfrângerea Portugaliei, învinsă în deplasare de Elveţia, la capătul unui meci disputat, decis de unica reuşită, din primul minut de joc, a lui Seferovic. Portughezii, care nu au beneficiat de aportul lui Ronaldo, neselecţionat pentru acest meci, au avut un gol anulat, în minutul 18, pentru offside.

Portugalia e pe locul 2, după Spania, cu 7 puncte, urmată de Cehia cu 4 puncte şi Elveţia cu 3. În Liga B s-au jucat meciurile dintre Norvegia şi Suedia, scor 3-2, Haaland reuşind o dublă, în prima repriză, şi între Slovenia şi Serbia, încheiat 2-2, după ce sârbii au condus 0-2 la pauză.

Clasamentul Grupei B4 este condus de Norvegia, cu 10 puncte, urmată de Serbia cu 7, Suedia cu 3 şi Slovenia cu 2, notează Mediafax.

Duminică seara s-au mai înregistrat următoarele rezultate:

C2 Irlanda de Nord – Cipru 2-2 (0-1)

C2 Grecia - Kosovo – 2-0 (0-0)

C4 Georgia – Bulgaria 0-0 (0-0)

C4 Macedonia de Nord – Gibraltar 4-0 (4-0)

D2 Malta - San Marino 1-0 (0-0)

România a învins selecționata Finlandei, sâmbătă, cu 1-0, în Giulești. Edi Iordănescu a reușit prima victorie în calitate de selecționer. Pușcaș a ratat un penalty, dar s-a revanșat cu prestația bună de pe parcursul meciului. Bancu a înscris golul victoriei.

Aceasta este prima victorie din mandatul selecţionerului Edward Iordănescu, după un egal şi trei eşecuri.



România venea după eşecuri în primele două meciuri din grupă, 0-2 cu Muntenegru şi 0-1 cu Bosnia, ambele în deplasare. În următorul meci, programat tot pe Giuleşti, România va întâlni marţi selecţionata Muntenegrului.

Fotbalistul Nicuşor Bancu, autorul golului victoriei echipei naţionale a României în partida cu Finlanda din Liga Naţiunilor (scor 1-0), a declarat, sâmbătă seara, că dacă el şi colegii săi pierdeau şi de data aceasta ar fi dezamăgit toată ţara.

"Noi am încercat foarte mult şi în meciurile trecute, dar poate că nici adversarii nu ne-au lăsat să ne facem jocul. Dacă pierdeam şi în această seară dezamăgeam pe toată lumea, toată România. Trebuia să câştigăm pentru că era ultima noastră şansă să sperăm la locurile din faţă. Nu am scăpat de presiune... şi dacă aveam 9 puncte tot era presiune, dar suntem obişnuiţi cu această presiune. Am meritat şi criticile din partea oamenilor de fotbal, pentru că e normal când dezamăgeşti în două meciuri să vină criticile, le acceptăm", a afirmat jucătorul Universităţii Craiova.



Bancu a menţionat că e primul său gol marcat cu capul, el recunoscând că în momentul loviturii a închis ochii.



"E un meci foarte important pentru mine, mai ales că veneam după gestul stupid pe care l-am făcut. Mă bucur că cei de aici au avut încredere în mine şi că m-au selecţionat şi sper să continuăm pe aceeaşi linie şi să câştigăm şi cu cei din Muntenegru. Este pentru prima dată când marchez cu capul. După ce i-am dat pasa lui Puşcaş, ştiam că el este singur acolo, apoi a fost o centrare perfectă din partea lui, am avut şi puţin noroc că adversarul meu a alunecat şi după aceea am închis ochii şi am dat. Da, am închis ochii, a fost un moment rapid. Nu mai ştiu exact ce s-a întâmplat, dar apoi am văzut mingea că a intrat în plasă şi a fost ceva fantastic", a explicat Nicuşor Bancu, potrivit Agerpres. (Vezi continuarea AICI)

