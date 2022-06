Reacțiile după meciul cu Finlanda: Dacă pierdeam și în această seară dezamăgeam toată România

"Noi am încercat foarte mult şi în meciurile trecute, dar poate că nici adversarii nu ne-au lăsat să ne facem jocul. Dacă pierdeam şi în această seară dezamăgeam pe toată lumea, toată România. Trebuia să câştigăm pentru că era ultima noastră şansă să sperăm la locurile din faţă. Nu am scăpat de presiune... şi dacă aveam 9 puncte tot era presiune, dar suntem obişnuiţi cu această presiune. Am meritat şi criticile din partea oamenilor de fotbal, pentru că e normal când dezamăgeşti în două meciuri să vină criticile, le acceptăm", a afirmat jucătorul Universităţii Craiova.



Bancu a menţionat că e primul său gol marcat cu capul, el recunoscând că în momentul loviturii a închis ochii.



"E un meci foarte important pentru mine, mai ales că veneam după gestul stupid pe care l-am făcut. Mă bucur că cei de aici au avut încredere în mine şi că m-au selecţionat şi sper să continuăm pe aceeaşi linie şi să câştigăm şi cu cei din Muntenegru. Este pentru prima dată când marchez cu capul. După ce i-am dat pasa lui Puşcaş, ştiam că el este singur acolo, apoi a fost o centrare perfectă din partea lui, am avut şi puţin noroc că adversarul meu a alunecat şi după aceea am închis ochii şi am dat. Da, am închis ochii, a fost un moment rapid. Nu mai ştiu exact ce s-a întâmplat, dar apoi am văzut mingea că a intrat în plasă şi a fost ceva fantastic", a explicat Nicuşor Bancu.



Echipa naţională de fotbal a României a obţinut prima sa victorie în actuala ediţie a Ligii Naţiunilor, 1-0 (1-0) cu reprezentativa Finlandei, sâmbătă seara, pe Stadionul Rapid-Giuleşti din Capitală, în Grupa a 3-a a Ligii B.



Aceasta este prima victorie din mandatul selecţionerului Edward Iordănescu, după un egal şi trei eşecuri.



La primul meci al naţionalei pe noul Stadion Giuleşti, golul victoriei a fost marcat de fundaşul stânga Nicuşor Bancu (30).



România venea după eşecuri în primele două meciuri din grupă, 0-2 cu Muntenegru şi 0-1 cu Bosnia, ambele în deplasare. În următorul meci, programat tot pe Giuleşti, România va întâlni marţi selecţionata Muntenegrului.

Edward Iordănescu: O seară pe care o așteptam

Antrenorul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu, a declarat, la finalul partidei cu Finlanda, din Liga Naţiunilor, scor 1-0, că este o seară pe care o aştepta şi o căuta, fiind prima victorie sa în postura de selecţioner.



"O seară bună pentru noi, o seară pe care o aşteptam şi o căutam şi pe care am găsit-o. Pentru mine cu siguranţă sunt importante cele trei puncte. Este importantă victoria din toate punctele de vedere, pentru că aveam nevoie de ea, dar mai important este că această echipă demonstrează că are caracter, că are valoare şi că are viitor. Nu a fost uşor pentru noi, ne-am reunit în condiţii foarte dificile, cu multe probleme, dar echipa a arătat progrese de la joc la joc. Echipa s-a adunat şi a strâns nu numai trei puncte în clasament, dar a arătat şi mult fotbal. Repriza întâi a fost una deosebită, cu efort, travaliu, calitate. Cred că dacă intram cu 2-0 sau 3-0 la pauză închideam meciul din prima repriză. În repriza a doua am pierdut din energie, am pierdut din putere, din capacitatea de a fi intenşi, dar lucrurile au fost în mare sub control. Totuşi am arătat că ştim să şi suferim dacă este nevoie. Dar una peste alta a fost o seară deosebită", a afirmat Iordănescu în conferinţa de presă de după partida din Giuleşti.

Selecţionerul a precizat că le-a transmis jucătorilor înainte de meci că are încredere în actuala generaţie de "tricolori", acesta fiind unul dintre motivele pentru care a acceptat postul.



"Eu am spus că şi criticile sunt bune atunci când sunt constructive, când sunt prezentate cu bun simţ. Când există jigniri nu mă descalific eu, se descalifică ceilalţi. Eu cred că avem toţi datoria să susţinem echipa naţională a României. Le-am spus băieţilor că eu cred necondiţionat în această generaţie, de aia am venit aici, de aia am acceptat această provocare, cu bucurie şi cu mândrie, dar ei trebuie să demonstreze că există viitor şi valoarea pe care eu am văzut-o la ei. E o seară bună, rămân trei puncte, rămâne o seară din care putem să ne inspirăm şi în jurul căreia putem să construim", a completat Iordănescu.



Tehnicianul a precizat că provocarea cea mai mare până la meciul cu Muntenegru va fi să recupereze cât mai mulţi jucători după oboseala acumulată în primele trei partide din Liga Naţiunilor.



"Peste două zile avem din nou o provocare majoră. Provocarea majoră va fi să ne recuperăm. Se simte oboseala, nu e uşor, recunosc, va fi cea mai mare provocare zilele următoare să vedem cum putem să eliminăm din oboseală, după care vom vedea. Eu nu am timpul pe care mi l-aş dori, dar încerc să mă obişnuiesc şi cu acest lucru. Îmi doresc ca la meciul cu Muntenegru să repetăm multe lucruri bune din seara asta şi dacă se va întâmpla asta, şi pe fondul jocului bun din Bosnia, deplasarea în Muntenegru putem să o plasăm ca pe o seară neagră, ca pe un accident al echipei naţionale. Rămân la părerea că nu există o favorită clară în grupă. Noi trebuie să ne vedem de parcursul nostru, să ne bucurăm de această seară, să încercăm să ne inspirăm din ea, să construim în jurul ei, dar trebuie să fim foarte conştienţi că ne aşteaptă din nou un joc foarte greu, în condiţii foarte grele de oboseală majoră. Am avut mulţi jucători care au cerut schimbări, nu mai puteau, e normal, pentru că sunt multe jocuri în puţine zile şi în acelaşi timp este final de sezon. Şi e foarte greu să te capacitezi, să găseşti energia, mintea să nu meargă şi în altă direcţie", a mai spus Iordănescu.



El le-a mulţumit spectatorilor de pe Stadionul Giuleşti pentru felul în care au susţinut echipa naţională de fotbal a României: "Vreau să mulţumesc publicului care a fost extraordinar. Publicul a arătat că iubeşte cu adevărat echipa naţională şi mulţumesc în numele echipei publicului, la fel cum mulţumesc tuturor celor care au avut încredere în această echipă".



Întrebat cum i se pare acum clasamentul, după victoria obţinută în partida cu Finlanda, Iordănescu a spus: "Mai dulce decât înainte de meci".



Iordănescu a povestit că la începutul partidei cu Finlanda a avut parte de un moment neplăcut cu Deian Sorescu, jucător căruia a început să-i curgă sânge din nas, în timpul intonării imnului. Concomitent, aceleaşi simptome le-a avut şi Andrei Raţiu: "Jucători finlandezii se uitau la noi cu stupoare".

Selecționerul Finlandei: România și-a arătat calitățile astăzi

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a Finlandei, Markku Kanerva, a declarat, sâmbătă, în conferinţa de presă susţinută după înfrângerea cu reprezentativa României, scor 1-0, că adversarii şi-au arătat calităţile, însă un egal ar fi fost un rezultat echitabil.



"Sigur că sunt dezamăgit pentru că am pierdut, dar azi România şi-a arătat calităţile. Ei au reuşit să marcheze primii, iar apoi pentru noi a fost foarte dificil să spargem apărarea pentru a înscrie. Însă sunt mulţumit de modul în care au luptat jucătorii mei astăzi şi îmi doresc să învăţăm din greşelile pe care le-am făcut. E uşor să accepţi o înfrângere atunci când nu contezi deloc în atac. Însă noi am contat, aşa că un rezultat echitabil ar fi fost unul de egalitate, 1-1. Dar ăsta este fotbalul, trebuie să fim mai eficienţi în viitor şi să înscriem goluri din ocaziile pe care le avem", a spus tehnicianul finlandez.



"România a fost foarte puternică astăzi, foarte agresivă în apărare. Noi am pierdut foarte mult mingea, iar România a jucat bine pe contraatac. Nu am o explicaţie pentru care încă nu am învins România până acum în istoria întâlnirilor directe. Dar România este o echipă puternică şi de aceea e greu de învins. Vom încerca să o învingem prima oară în returul din septembrie şi să facem istorie atunci", a adăugat Markku Kanerva.



Selecţionerul Finlandei susţine că primele locuri ale Grupei a 3-a se vor decide în ultimele partide: "Încă de când s-a tras la sorţi am spus că această grupă va fi foarte strânsă şi pare că aşa este până acum. Totul se va decide în ultimele partide", notează Agerpres.

