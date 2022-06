LIVE TEXT: România-Finlanda. Tricolorii speră la primele 3 puncte în Nations League/ video

Edi Iordănescu va conduce al treilea meci al tricolorilor, din postura de selecționer, în cadrul Nations League. Acesta a intrat în istoria naționalei ca fiind cel mai slab selecționer debutant, în primele meciuri.

Însă, tot din punct de vedere al istoriei, naționala României se poate lăuda că este neînvinsă în confruntările cu Finlanda.

Pentru a continua tradiția, Edi Iordănescu a pregătit niște schimbări în formula de start. Camora îl înlocuiește pe Bancu și Alexandru Crețu e preferat în locul lui Marius Marin, la închidere.

La antrenamentul din această dimineațță, Edi Iordănescu a folosit următoarea formulă: Niță - Rațiu, Chiricheș, Burcă, Camora - Olaru, Al. Crețu, Cicâldău - Sorescu, Pușcaș, Oct. Popescu, notează gsp.ro.

Costel Pană, deranjat de selecție: „Chiricheș și Maxim nu mai au ce să caute la națională. Ce ați făcut?”

Edi Iordănescu este atacat de Costel Pană, fost campion al României, după anunțul selecției. Acum antrenor prin zona arabă, Pană susține că Tamaș și Săpunaru nu trebuiau omiși și că Vlad Chiricheș și Alex Maxim nu mai trebuiau convocați, potrivit Digi Sport.

”Îi convocam pe Săpunaru și pe Tamaș, pentru că la echipa națională nu contează vârsta. Și dintre tineri, l-aș fi luat pe Rareș Ilie, care-mi place foarte mult și cred că va deveni foarte bun. Ok, campionatul nostru este slab, dar el a arătat ceva.

Maxim nu mai are ce să caute, deși i-am luat apărarea la ultimul turneu final în care a fost nedreptățit pentru că nu a fost convocat. Și nici Chiricheș nu mai are ce să caute. Are 70 de meciuri la națională și nu știu dacă a câștigat 10.

Nu am nimic cu el, nu-l cunosc personal, am auzit că este un om deosebit, dar mâine se lasă și spune că are 70 de meciuri în echipa națională. Dar, ce ați făcut în aceste 70 de meciuri, băieți? Eu am jucat 6 meciuri la echipa națională și în 5 am fost fericit”, a spus Pană.

FRF anunță că meciul cu Finlanda se va juca cu casele închise

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunţat, vineri, pe site-ul său oficial, că partida echipei naţionale a României cu Finlanda, programată, sâmbătă, pe Stadionul Rapid-Giuleşti, în Liga Naţiunilor, se va disputa cu casa închisă, toate cele 14.000 de bilete fiind epuizate.



"Jucăm cu stadionul plin! Pentru meciul cu Finlanda, programat sâmbătă, 11 iunie, de la ora 21:45, nu mai sunt bilete disponibile. Ultimele tichete au fost achiziţionate în această dimineaţă", se menţionează pe site-ul citat.



FRF anticipează că şi la partida naţionalei cu Muntenegru, care se va desfăşura marţi, 14 iunie, va fi sold-out având în vedere că în momentul de faţă mai sunt disponibile doar 1.800 de tichete de intrare.



Prima reprezentativă va disputa următoarele două meciuri din Liga Naţiunilor pe Stadionul Rapid-Giuleşti din Bucureşti, cu Finlanda pe 11 iunie şi cu Muntenegru pe 14 iunie, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News