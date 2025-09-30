Revoluție cu asigurările de sănătate. Rogobete cere spargerea monopolului CNAS. Casa de Sănătate, de acord

Ministrul Sănătății a criticat lipsa de concurență din sistemul de asigurări de sănătate și a subliniat că, atâta timp cât Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) păstrează monopolul, nu se poate vorbi despre un contract real între stat și asigurați.

„Astăzi, avem 13,5 milioane de RCA-uri și doar 9 milioane de asigurări de sănătate. Atâta timp cât noi avem o singură casă, care are monopol pe contractare, pe plăți, pe programe, pe ce decontează și ce nu decontează, lucrurile nu se vor schimba. Doar atunci când vom avea case private de asigurări care să facă competiție Casei Naționale vom putea vorbi despre prevenție reală și despre contracte cu asigurații”, a afirmat Rogobete.

El a dat exemplul Belgiei, unde prevenția este parte integrantă a contractului cu asiguratul: „În Belgia, dacă nu îți faci screeningul de cancer de colon, îți pierzi asigurarea și toate intervențiile le plătești din buzunar. Asiguratorul privat are un interes clar: să plătească cât mai puțin pentru clientul lui, ceea ce înseamnă că îl trimite obligatoriu la prevenție și screening”.

Potrivit ministrului Sănătății, în România nu există deocamdată mecanisme pentru ca un astfel de contract să fie aplicat.

„Nu. Din punctul meu de vedere, sistemul fiscal în sănătate se poate rezolva doar atunci când spargem monopolul CNAS. De abia atunci putem vorbi de obligativitate, de contracte reale cu asigurații și de programe eficiente de prevenție”, a concluzionat Alexandru Rogobete.

Pe de altă parte, Larisa Mezinu-Bălan, vicepresedinte CNAS, a spus că: „Sistemul de asigurări sociale de sănătate abia așteaptă să intre în competiție cu sistemul privat”.

