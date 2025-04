Revenirea care schimbă jocul la prezidențiale 2025: Experiență, nu scandal

Într-o analiză politică, Bogdan Chirieac a declarat că între George Simion și Victor Ponta se duce în acest moment o bătălie directă pentru electoratul suveranist, însă Ponta pare să aibă câteva atuuri în plus.

„Între Ponta și Simion, evident că bătălia este pe electoratul suveranist. Ceva, ceva agață Victor Ponta din electoratul suveranist, n-am niciun fel de îndoială. În general, zona asta mai avansată, mai educată... deci această zonă, lumea care se uită cu mai multă atenție la scena politică internațională, cred că va alege mai degrabă Ponta. Nu că Simion n-ar fi progresat enorm în ultima vreme, dar Ponta are categoric multă experiență în domeniu. Vorbește cinci limbi străine, are și experiența de premier, are și deschidere foarte importantă în partea externă. Mai punem și întâlnirea cu Trump, mai punem și întâlnirea poate cu Donald Trump Jr., dacă o fi să fie. Deci sunt mai multe aspecte care contează aici”, explică acesta.

Lasconi urcă, Nicușor Dan pierde teren

Bogdan Chirieac a analizat și ascensiunea Elenei Lasconi. Potrivit acestuia, Lasconi a crescut în sondaje, în timp ce Nicușor Dan pare să piardă din elan:

„În privința doamnei Elena Lasconi, întrebarea este de ce s-ar duce Ponta de pe locul 2 să facă dezbatere cu doamna Lasconi de pe locul 5? Ca să îi dea o șansă mai mare doamnei Lasconi în lupta cu Nicușor Dan. Iar doamna Lasconi, vedeți că a crescut de la 4 procente este undeva la 8-10 procente în momentul acesta în lupta cu Nicușor Dan, care, în mod paradoxal, începe să piardă din viteză”.

Sondajele, între scăderi și manevre electorale

În cadrul discuției, Ioana Constantin a adus în atenție un nou sondaj care îl plasează pe George Simion la doar 28%, în scădere. Bogdan Chirieac a fost de acord că Simion se află într-un moment de scădere, dar a avertizat că sondajele trebuie privite cu prudență:

„Sondajele sunt instrument electoral, categoric. Deci sunt multe lucruri în momentul ăsta care trebuie analizate atent”, a punctat analistul.

Totuși, Chirieac a precizat că în sondajele în care „mai putem avea cât de cât un pic de încredere”, George Simion se situează undeva între 30% și 37%, în timp ce Victor Ponta ar avea între 22% și 24%.

„George Simion are niște vârfuri, în funcție de ce face, ba se duce în diaspora și punctează, ba are un scandal în țară și mai pierde, deci cam asta e manevra”, mai spune el.

AUR, partid de lider, dar fără echipă de guvernare

Discuția s-a extins și asupra problemelor interne din AUR, în contextul unui scandal în care Claudiu Târziu îl acuză pe George Simion că a transformat partidul într-o „sectă comunistă”.

„Nu, Claudiu Târziu nu are greutate în AUR, doamnă. Cumva, George Simion este cum era Corneliu Vadim Tudor la PRM. Era partid de lider, a dispărut Vadim Tudor, dispare și partidul. La fel e acum AUR, ceea ce nu e bine, fiindcă e un partid mare, AUR, acum de 20%, și ar trebui un partid de asemenea dimensiune să fie pregătit pentru guvernare. În afară de câteva personalități pe care le mai știm, nu facem de un guvern. Dar aveți mare dreptate, mai mult de jumate de guvern nu face AUR în momentul ăsta”, a încheiat Bogdan Chirieac.

