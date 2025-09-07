Reguli de igienă în România de acum 200-300 de ani. Moaşele şi babele vindecătoare le impuneau

Prof.dr. Vasile Astărăstoae a explicat, într-un interviu pentru DC News, că deşi igiena era precară în România de acum 2-3 secole, moaşele şi babele vindecătoare din sate impuneau câteva reguli.

"Igiena era precară. Nu numai la sate, ci chiar şi în oraşe, uneori şi la curţile domneşti. Din cauza aceasta, bolile erau prezente tot timpul. Erau endemice şi deveneau epidemice.

Deşi tot moaşele şi babele descântătoare impuneau nişte reguli de igienă la cei care veneau să le ceară ajutorul. Să se spele pe mâini de trei ori pe zi, ceea ce era mare lucru în vremurile alea. Să apeleze la izvoare curate, şi nu la apa din râuri. Câteva sfaturi din acestea, elementare, dar nu exista o preocupare în ceea ce priveşte igiena.

Şi din cauza asta bolile erau frecvente în satele româneşti. Dar nu ne rezolvăm noi problemele în zilele noastre, ce pretenţii să avem de la timpurile acelea, când alta era cultura, alta era educaţia, altele erau preocupările oamenilor", a declarat dr. Vasile Astărăstoae.

Printre subiectele abordate în interviu se numără atât medicina din zilele noastre, precum și cea din Evul Mediu. Discuția nu se axează doar pe medici, ci și pe vraci și ”babe vindecătoare”.

Alte subiecte discutate de celebrul prof. dr. Vasile Astărăstoae se referă, de exemplu, la deochi, dar și la descântec. A fost abordat și cel mai important sfat din timpul ciumei, unul care și astăzi este repetat de medicii români, cu privire la orice infecția virală sau bacteriană.

