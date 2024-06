Regulamentul de restaurare a naturii, aprobat definitv de UE. Austria, recurs în anulare la CJUE

Uniunea Europeană a aprobat definitiv controversatul regulament care obligă statele membre să contribuie la refacerea naturii şi nu doar la protejarea ei, transmite Agerpres citând EFE. Decizia vine după ce în ajunul votului, Austria a trecut de partea celor care susţin acest regulament. Acest lucru a permis Consiliului UE să atingă majoritatea calificată necesară, 66,07% din populaţia UE.

Blocajul Ungariei





Acest regulament fusese deja negociat şi agreat între state, dar şi cu Parlamentul European, care l-a aprobat în februarie, în şedinţă plenară. Acum era necesară doar adoptarea oficială din partea statelor membre. Acordul a fost ameninţat în luna martie, atunci când era necesară doar confirmarea textului de către Consiliu, de o schimbare bruscă de poziţie a Ungariei.



"Să lăsăm deoparte ideologia şi să lucrăm împreună", a spus comisarul european responsabil de acest portofoliu, Virginijus Sinkevicius, în cadrul discuţiilor din consiliul miniştrilor Mediului, care dezbate textul.



Comisarul european a calificat blocajul ca fiind "îngrijorător" pentru credibilitatea unităţii comunitare, poziția sa fiind susținută și de ţări precum Grecia, Germania şi Danemarca.

Acum, după blocajul Ungariei, în ajunul votului, noua întorsătură a scenariului a fost realizată de ministrul austriac al Mediului, ecologista Leonore Gewessler, care a trecut de partea celor care susţin acest regulament.

"Peste 20 sau 30 de ani, când le voi arăta frumuseţea ţării noastre nepoatelor mele şi mă vor întreba ce am făcut, le voi spune că am făcut tot ce am putut pentru a o conserva", a spus ministrul austriac al Mediului, Leonore Gewessler.

Guvernul austriac va prezenta un recurs în anulare la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene





Schimbarea sa de poziţie a generat o fractură în executivul ţării sale. Partenerul său de guvernare, Partidul Popular (VP), consideră că nu a fost respectată legislaţia. Astfel, Guvernul austriac condus de conservatorul Karl Nehammer ,va prezenta un recurs în anulare la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), potrivit agenţiei locale APA.



Regulamentul de restaurare a naturii a fost adoptat în cele din urmă cu voturile favorabile ale Bulgariei, Republicii Cehe, Danemarcei, Germaniei, Estoniei, Irlanda, Greciei, Spaniei, Franţei, Croaţiei, Ciprului, Letonia, Lituaniei, Luxemburgului, Maltei, Austria, Portugaliei, României, Sloveniei şi Slovaciei. Împotrivă au votat Italia, Ungaria, Ţările de Jos, Polonia, Finlanda şi Suedia, iar Belgia s-a abţinut.

Ce prevede Legea pentru restaurarea naturii





Legea pentru restaurarea naturii, prezentată de Comisia Europeană în iunie 2022 prevede refacerea a cel puţin 20% din ecosistemele degradate până în 2030 şi toate până la jumătatea secolului, inclusiv terenuri cultivate. Obiectivul vizat este alinierea legislaţiei comunitare la acordurile ONU privind biodiversitatea, dar textul a devenit un simbol al bătăliei ideologice din jurul agendei ecologice, care a devenit din ce în ce mai intensă înaintea alegerilor europene din 9 iunie.



Acest regulamentul stabileşte inclusiv obligaţii de corectare a declinului polenizatorilor, de recuperare a 30% din turbăriile golite pentru uz agricol, de a nu reduce spaţiile verzi urbane sau de a elimina barierele artificiale din râurile UE.

