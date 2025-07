Regizorul american Bob Wilson a murit la vârsta de 83 de ani

"Suntem devastaţi să anunţăm decesul lui Robert M. Wilson, artist, regizor de teatru şi de operă, arhitect, scenograf, director de lumini şi artist plastic", a transmis Robert Wilson Arts Foundation, precizând că regizorul "a murit împăcat" în Water Mill, o localitate din statul american New York, "în urma unei boli scurte, dar fulgerătoare".

"Deşi şi-a înfruntat diagnosticul cu luciditate şi determinare, a simţit nevoia de a continua să lucreze şi să creeze până la capăt. Operele sale pentru scenă, pe hârtie, sculpturile şi portretele sale video, precum şi Watermill Center, vor rămâne moştenirea sa artistică", a adăugat aceeaşi fundaţie.

Vale, Bob Wilson. It was an incredible honor to be a part of your opera "The Life and Death of Marina Abramovic." I will never forget sitting in the dark in the orchestra pit hearing your booming voice commanding the theater techs to subtly adjust the percentage of blue. RIP. pic.twitter.com/i9pMHvVYLf