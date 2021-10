Reghecampf, JIGNIT pe stadion din cauza divorțului de Anamaria Prodan. Lorena Balaci: S-a întrecut măsura. Foarte urât a fost, mizerabil!

Laurențiu Reghecampf, antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova, a fost ținta atacurilor și jignirilor în timpul meciului cu Chindia Târgoviște (1-0), disputat la Ploiești vineri seara.

Se pare că divorțul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan, dar și vestea că antrenorul va deveni tată din nou cu noua sa iubită i-a afectat inclusiv pe fanii fotbalului.

Ei bine, fanii dâmbovițenilor aflați la Tribuna I a stadionului "Ilie Oană" au depășit limita și au recurs la atacuri jignitoare la adresa lui Laurențiu Reghecampf. Aceștia s-au legat de viața personală a tehnicianului și de divorțul de Anamaria Prodan.

Prezentă pe stadion, Lorena Balaci, fiica legendarului Ilie Balaci, a oferit detalii despre tratamentul pe care Laurențiu Reghecampf l-a îndurat.

"L-au înjurat legat de viața personală. Mi se pare de prost gust din orice parte am privi această situație. În momentul în care ataci un om legându-te de chestii personale, nu e OK. S-a întrecut măsura. Se auzeau și la TV. Foarte urât a fost, mizerabil! Lucrurile au fost mult mai mizerabile decât de obicei, s-a întrecut orice limită de bun simț", a declarat Lorena Balaci, în direct la emisiunea "Digi Sport Matinal".

Delegația clubului, conflict cu fanii. Reghecampf: E urât când ești înjurat

La finalul meciului, o parte din delegația clubului a fost implicată într-un conflict cu fanii adverși.

"Un suporter nervos, dar nu e problemă. Nu mă interesează. E urât când ești înjurat și când te gândești că oamenii de la tribuna VIP au asemenea vorbe la ei", a declarat Laurențiu Reghecampf.

Anamaria Prodan, despre cum se împarte averea. "Dacă pleacă din căsnicie, Reghecampf pleacă cu salariu de la Universitatea Craiova și o casă în America, atât!"

Invitată în emisiunea "La Măruță" de la PRO TV, Anamaria Prodan a spus categoric că nu mai există cale de împăcare cu Laurențiu Reghecampf și a explicat ce se întâmplă cu averea familiei după divorț.

Astfel, impresara a dezvăluit că singura solicitare a antrenorului de la CSU Craiova a fost ca ea să renunțe la numele Reghecampf.

"Încă nu am primit actele de divorț. În ultima săptămână am vorbit foarte puțin. Ne-am spus ce aveam de spus. Am spus că e soarele nostru și așa va fi. Va rămâne mereu sufletul nostru, dar doar atât. Până la acest moment, noi am avut ceva unic. Cu siguranță s-a terminat. Pentru mine nu mai e cale de împăcare. Sunt trădată. Nu mai are ce să caute lângă mine!

Un om poate să-mi facă orice, dar să nu să mă trădeze sau să mintă. Și să nu-mi trădeze familia și copiii. E o trădare fabuloasă. Nu vreau să-l iert! Putem divorța în 30 de secunde la Ambasada SUA, pentru că eu sunt cetățean american. Nu avem nimic de împărțit. Toți banii mei sunt moșteniți de la mama mea. Nu avem nimic de împărțit. Laurențiu are salariul lui, dar să nu exagerăm și să spunem că a avut 7 milioane de euro salariu.

Dacă pleacă din căsnicie, Reghecampf pleacă cu salariu de la Universitatea Craiova și o casă în America, atât! Anamaria Prodan este milionară! Nu eu, copiii. El? Nu știu.

Lumea zicea că va lua jumătate din avere. Nu! Nu avem nimic împreună. Nu am avut contract prenupțial. Nu-l cunosc pe omul de azi, nu vreau să am asemenea cunoștințe. Dacă aș lua-o de la capăt, m-aș căsători tot cu el. Dar cel pe care l-am cunoscut eu. Cel de acum îmi e străin.

Pentru mine, băiatul meu și fetele mele, e ceva oribil. Bebeto vine plângând acasă și spune "De ce ceilalți părinți vin să-și vadă copiii și la mine nu vine nimeni?". I-am zis să fie puternic, că aceste lecții îl fac mai puternic. Este o umbră. Îi e rușine să iasă pe stradă. Este terminat", a declarat Anamaria Prodan, la PRO TV.

Anamaria Prodan a mai spus că antrenorul de la CSU Craiova i-a cerut să renunțe la numele Reghecampf.

"Noi am fost familia Reghecampf-Prodan. Încă suntem căsătoriți și el este capul familiei. Da, mi-a cerut să renunț la nume. Așa are el niște chestii. Și? Dar mă interesează? Eu m-am născut Anamaria Prodan", a adăugat Ana.

Anamaria Prodan, mesaj de adio pentru Laurențiu Reghecampf

"L-am iertat și eu și copiii mei pentru toată mocirla în care ne-a băgat și îi doresc mult noroc. Pentru mine familia e totul. Mereu l-am apărat pe Laurențiu când a venit vorba de subiecte delicate. Îmi apăr foarte tare și puii, cei care suferă și nu-și recunosc tatăl în această ipostază. Trebuie să înțeleagă că oamenii se pot schimba. Cea mai mare dovadă de iubire și respect e faptul că-i oferim libertatea pe drumul pe care el consideră că e cel mai bun. Nu e o rugăminte de a se întoarce acasă. Dragostea de familie merge spre absolut pentru mine. Chiar și pe Laurențiu Reghecampf am să-l ajut ca cineva să nu-l batjocorească, să nu-i facă rău. Toată această batjocoră va cădea pe copiii noștri.

Copilul meu când merge la fotbal nu face altceva decât să vină cu lacrimi în ochi, pentru că un anume părinte sau un anume copil i-a strigat ceva. Bebeto e foarte afectat și e normal pentru că familia Prodan-Reghecampf a fost atât de unită, dar se pare că Laurențiu a avut foarte multe puncte slabe de care noi n-am știut. L-am iertat și eu și copiii mei pentru toată mocirla în care ne-a băgat și îi doresc mult noroc", a declarat Anamaria Prodan, pentru ProSport.