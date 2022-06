Regele Iordaniei în favoarea creării unei variante NATO în Orientul Mijlociu

Regele Iordaniei Abdullah al II-lea a spus că va sprijini formarea unei alianțe militare din Orientul Mijlociu similară NATO și că aceasta poate fi realizată cu țări care au aceleași opinii.

Regatul lucrează activ cu NATO și se consideră partener al alianței, după ce a luptat ”umăr la umăr” cu trupele NATO timp de decenii, a declarat monarhul pentru CNBC.

”Mi-ar plăcea să văd mai multe țări din zonă intrând în acest proiect”, a spus el.

”Aș fi unul dintre primii oameni care ar sprijini o NATO din Orientul Mijlociu”, a spus Abdullah.

Dar viziunea unei astfel de alianţe militare trebuie să fie foarte clară, iar rolul acesteia să fie bine definit, a adăugat el.

”Declarația de misiune trebuie să fie foarte, foarte clară. Altfel, derutează pe toată lumea”, a spus el.

Jordan’s King Abdullah II tells CNBC’s @_HadleyGamble he “would be one of the first people to endorse a Middle East NATO” pic.twitter.com/jcKWzwLJKZ