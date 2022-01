Răzvan Fodor, despre perioada în care soția sa, Irina, a plecat de acasă: Ce să fac, party-uri nebune? Să aduc femei?!

Răzvan Fodor a vorbit despre cele cinci luni în care a trebuit să se descrce singur, fără soția sa, Irina, care a fost plecată la filmările pentru "Asia Express” şi "Chefi fără limite”.

"Ştiam că urmează ceva foarte nasol, m-am setat că două luni trebuie să mă ocup singur de tot. Am prins vreo trei săptămâni din şcoala copilului, m-am descurcat, am închis anul şcolar, perfect, copilul premiant. Asta mică ne-a ajutat şi, slavă Domnului, e bună la şcoală. Dar a trebuit să îmbin cu restul: un menaj uşor, plus căţeaua, să am grijă şi de ea, plus filmările mele. Apoi a venit prima vacanţă şi am trimis-o pe Diana într-o tabără, pentru că am aşteptat vacanţa din vară ca să se întoarcă şi Irina şi să plecăm toţi trei. Dar nu ne-a ieşit, pentru că au apărut noile proiecte, atât la mine, cât şi la ea. Deci, practic, n-am avut decât un sfârşit de iulie cu un foarte mic început de august pe care l-am petrecut împreună. Şi a fost dificil, dar copilul a înţeles. A fost un an greu pentru noi toţi", a spus Răzvan Fodor pentru okmagazine.ro.

"Ce să fac, party-uri nebune? Să aduc femei acasă?!"

Cât despre gelozia care ar fi putut să intervină, acesta a mai spus: "La mine şi la Irina treaba asta nu există şi vine dintr-un fel de siguranţă care mi se pare absolut normală în orice cuplu. Dar ştiu unde baţi şi, da, e păcat că mulţi n-o au. Am povestit cu nişte prieteni, nu foarte apropiaţi, care mai divorţaţi, care mai golani, fiecare cum i-a dus viaţa, care au explodat de fericire auzind că sunt pentru două luni singur acasă. Pe genul: "Mamă, ce-ţi merge, frate!“. Şi ştiu că am făcut un story atunci şi am zis: "Ce se aşteaptă oamenii? Ce să fac, party-uri nebune? Să aduc femei acasă?!“. Mă reîntorc la o chestie pe care o repet în cercurile în care merg: căsnicia este one shot şi dacă nu ţi-ai trăit toate tâmpeniile şi toate nebuniile pe care alţii sunt tentaţi să le facă în continuare la vârstele astea, e păcat. Ţi-ai bătut joc de viaţă. Treaba cu femeile şi cu distracţiile şi viaţa nebună – toate astea trebuie să le faci până într-o vârstă. Nu le-ai făcut atunci, ai încurcat-o. Cu siguranţă vei greşi".

