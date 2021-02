Răzvan Dumitrescu - Mircea Badea, replici savuroase despre Diana Șoșoacă, după ce l-a luat pe sus pe Vlad Voiculescu

Mircea Badea și Răzvan Dumitrescu au avut replici amuzante, la Antena 3, pe seama acestui moment:

Mircea Badea: N-am văzut ceva mai tare în viața mea.

Răzvan Dumitrescu: Nici eu până acum.

Mircea Badea: A venit Șoșoacă de la mină, n-ai cum...

Răzvan Dumitrescu: E incredibil ce se întâmplă. Eu cred că dacă se întâmplă, Doamne ferește, un eveniment în nordul țării, în 2-3 ore, doamna Șoșoacă este în nordul țării. Nu se poate așa ceva.

Mircea Badea: Eu am senzația uneori că m-am mutat cu doamna Șoșoacă. Acum să analizăm, că suntem analiști, să facem analize. În primul rând, doamna Șoșoacă nu are mască, operatorul de la camera aia nu are mască. (foto)

