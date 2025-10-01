€ 5.0811
|
$ 4.3247
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 11:00 01 Oct 2025

EXCLUSIV Războiul care ne bate la ușă: Analiză la Miercurea Neagră
Autor: Ioan-Radu Gava

Războiul care ne bate la ușă: Analiză la Miercurea Neagră
 

O nouă ediție a emisiunii Miercurea Neagră, astăzi, începând cu ora 12:00.

Analistul politic Bogdan Chirieac, președintele Grupului de Investigații Politice, Mugur Ciuvică, și Diana Tache, jurnalistă Sursa Zilei, vă așteptată miercuri,  1 octombrie, la o nouă ediție a emisiunii Miercurea Neagră.

Principalele subiecte de dezbatere vor fi:

  • Rectificarea bugetară: Ce schimbări pregătesc autoritățile?
  • Starea Coaliției de guvernare
  • Lupta împotriva putiniștilor
  • Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova
  • Misterioasa întâlnire a lui Trump cu 800 de generali la Quantico
  • Războiul care ne bate la ușă

Aflați mai multe miercuri, 1 octombrie 2025, de la ora 12:00 pe DC News, DC News TV și Stiridiaspora.ro.

Rămâneți alături de noi pentru cele mai incisive analize!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

miercurea neagra
razboi
bogdan chirieac
mugur ciuvica
diana tache
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Ambasada SUA la București, anunț important pentru români
Publicat acum 14 minute
Data alegerilor pentru Primăria București 2025. Partidele, la un pas să se înțeleagă. Cine va candida
Publicat acum 18 minute
Cum să-ți gestionezi mai eficient datoriile? Soluții eficiente de finanțare rapidă
Publicat acum 46 minute
Războiul care ne bate la ușă: Analiză la Miercurea Neagră
Publicat acum 49 minute
Cum putea fi evitată majorarea TVA-ului. Radu Oprea, explicații / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Sep 2025
”Avem nevoie de eliminarea prefecturilor. Sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în 2026”. Propunere fără precedent
Publicat acum 23 ore si 44 minute
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat acum 22 ore si 35 minute
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
Publicat acum 17 ore si 50 minute
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close