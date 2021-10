Rămășițele unei gravide și ale fiicei de doi ani, găsite la 23 de ani de la dispariție

În această săptămână, în Arkansas, a fost găsită mașina unei femei care a dispărut cu fiica sa în urmă cu 23 de ani. În interiorul autoturismului au fost descoperite, de asemenea, rămășițe umane despre care se crede că aparțin celor două.

Adventures With Purpose, o asociație nonprofit care și-a propus să rezolve cazurile neînchise din țară, a găsit mașina Samanthei Jean Hopper la o adâncime de circa doi metri sub apă, arată un comunicat al Oficiului Șerifului Pope County.

Samantha Jean Hopper a fost dată dispărută pe 11 septembrie 1998, alături de fiica ei în vârstă de doi ani. La acea vreme, Samantha era însărcinată în nouă luni, potrivit celor spuse de fiica sa cea mare.

Rămășițele umane găsite în interiorul autoturismului vor fi trimise la un laborator pentru testare ADN.

Descoperirea este o „ușurare”, a mai spus cealaltă fiică a Samanthei, potrivit NBC News.

#BREAKING: Pope County Sheriff’s Office says a car, matching the description of a car belonging to Samantha Jean Hopper, who was reported missing on September 11, 1998, was found in water near the 3700 Block of Pleasant View Road. Human remains were also found. #ARNews pic.twitter.com/lauJyYr7aX