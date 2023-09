Putin boicotează summitul G20. Nu va fi prezent nici măcar prin videoconferință

"Nu, nu este prevăzut", a răspuns purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, întrebat de jurnalişti asupra unui eventual discurs al Vladimir Putin retransmis de la distanţă. "Orice activitate (în cadrul summitului G20) va fi făcută de ministrul afacerilor externe" al Rusiei, Serghei Lavrov, a adăugat Peskov.



Pentru al doilea an consecutiv, Vladimir Putin nu a răspuns pozitiv la invitaţia de a reprezenta Rusia în cadrul acestei reuniuni, care anul acesta se derulează sâmbătă şi duminică în India, ţară cu care Rusia întreţine relaţii mai degrabă cordiale.



Anul trecut, summitul G20 a avut loc în Bali, Indonezia.



Vizat de un mandat de arestare al Curţii Penale Internaţionale (CPI), care îl acuză de crime de război pentru deportarea de copii ucraineni, şeful statului rus l-a delegat tot pe ministrul său de externe să-l reprezinte şi la summitul BRICS în Africa de Sud, luna trecută.



Kremlinul a calificat acuzaţiile formulate de Haga drept "nule şi neavenite", iar India nu este oricum semnatara tratatului fondator al CPI.



Spre marea nemulţumire a Washingtonului, New Delhi a refuzat să izoleze Rusia după declanşarea invaziei ruse asupra Ucrainei, date fiind legăturile sale istorice strânse cu Moscova. Rusia rămâne cel mai important furnizor de arme pentru India.



Biroul de presă al prim-ministrului indian Narendra Modi a precizat că acesta din urmă a discutat cu Vladimir Putin la telefon şi "şi-a exprimat nedumerirea" în legătură cu decizia liderului rus.



G20, la care nu va participa nici preşedintele chinez Xi Jinping, este format din 19 ţări şi Uniunea Europeană (UE), care constituie împreună circa 85% din Produsul Intern Brut (PIB-ul) mondial, conform Agerpres.

