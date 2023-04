Puterea mașinii, limitată în funcție de vârstă? Comisarul-șef Oproiu, de acord cu soluția lui Bulai. Titi Aur propune altceva

Discuția a avut loc în cadrul emisiunii "DC Conducem", moderată de Florin Răvdan.

"Sociologul Alfred Bulai a spus că o idee bună pentru reducerea numărului de accidente ar fi limitarea puterii mașinii în funcție de vârstă. Practic, până la 25 de ani să nu ai voie să conduci o mașină puternică, până la un anumit număr de cai putere. Ar putea fi introdusă și pe trepte. Este aceasta o soluție?," a întrebat Răvdan.

"Ar putea fi o soluție, bineînțeles, dar coroborată și cu atitudinea conducătorului auto (...). Este foarte bună ideea, dar și cu educarea conducătorului auto și atitudinea fiecăruia în trafic".

Limitarea puterii mașinii în funcție de vârstă? Titi Aur nu este de acord

"Eu nu sunt de acord cu propunerea asta pentru că am spus-o și o voi spune mereu: contează cât de pregătit ești. Unul de 18 ani poate să stăpânească foarte bine orice mașină, dus la extrem poate fi campion mondial la raliuri. Așa cum unul de 40 de ani poate nu e în stare să parcheze bine, deși conduce de 10-15 ani, a scăpat poate, cu mult noroc. Eu cred mult mai mult în ce propune directiva europeană, pe care noi am comentat-o în emisiunile trecute si propune acea perioadă de doi ani la început, de urmărire sau de program special de urmărire a conducătorului auto, pe modelul suedez, adică dacă ai făcut o greseală se anulează permisul. Te duci la judecător și acela decide dacă ți-l dă înapoi sau peste o altă perioadă de timp. Atunci, te obligă ca în primii doi ani de permis, indiferent la ce vârstă ai luat permisul, să-ți formezi un stil curat. Acum te tentează și sistemul de asigurări și sistemul de suspendare a permisului, tentează pe parvenit sau pe teribilistul al cărui tată are bani și-i ia mașini scumpe și nu contează banul ... faptul că îi suspendă permisul pe trei luni și îl ia după o lună nu contează, faptul că a lovit mașina nu contează, asigurarea nu e problemă că face pe numele tatălui care are 50 de ani și astfel găsesc portițe. Trebuie gândit sistemul, astfel încât să te construiască corect. De ce vine propunerea aia cu urmărirea pe primii doi ani? Pentru că probabilitatea ca după ce ai condus doi ani corect să te "strici" există, dar e foarte mică. Cel mai periculos e în primii doi ani. Cel mai periculos nu sunt primele 6 luni, pentru că e atent, e timid. După câteva luni, după ce i se duc picioarele singure pe pedale și când trage el de volan simte că face oarecum natural, atunci e pericolul cel mai mare. Atunci e pericolul cel mai mare. Pentru că el nu stăpânește cât trebuie, dar crede că stăpânește. Intervine relaxarea și supraevaluarea. Acolo e pericolul cel mai mare. Atunci eu nu cred că ar trebui limitată capacitatea cilindrică ci mai multe măsuri în zona pregătirii. Dacă îmi dai o mașină de 100 de centimetri cubi, care prinde 60 km/h și nu frânez, pot să ajung să trec peste pieton," a spus și Titi Aur.

