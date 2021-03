Publicația Charlie Hebdo a fost blamată pentru ultimele caricaturi publicate. „Este greșit din orice punct de vedere”

Revista franceză de satiră Charlie Hebdo a publicat o primă pagină care ia în derâdere scandalul dintre Meghan Markle și casa regală britanică, dar și cazul lui George Floyd, informează RT. Caricatura o înfățișează pe Meghan Markle țintuită sub genunchiul Reginei Elisabeta, care apare cu o figură zâmbitoare. Ipostaza face trimitere la decesul lui George Floyd, care a murit în timp ce un polițist, Derek Chauvin, i-a ținut genunchiul pe gât, astfel sufocându-l. Ultimele cuvinte ale lui Floyd au fost „nu pot să respir”.

„De ce a părăsit Meghan Markle palatul regal?” este titlul primei pagini, urmat de răspunsul ducesei, care s-a vrut a fi o poantă „pentru că nu pot să respir!”

Ideea francezilor a stârnit furie, Halima Begum, directoarea unei asociații anti-rasism din Mare Britanie comentând pe Twitter: „Este greșit din orice punct de vedere!”

În 2015, redacția publicației a fost ținta unui atac terorist, după ce o satiră l-a luat în derâdere pe profetul Mohammed. În atac au fost pierdute 12 vieți.

French magazine Charlie Hebdo mocks George Floyd's murder and Meghan's racism concerns. The cover reads: 'Why Meghan left Buckingham Palace', 'Because I couldn't breathe'. pic.twitter.com/3Fuj789xn7

remember when their office got shot up for making fun of the wrong shit? i see they still playing games https://t.co/RbEiCMImwk