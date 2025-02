Provocările majore în sănătate: Dr. Valeria Herdea (CNAS) propune soluții clare pentru 2025

Dr. Valeria Herdea, președinte CNAS, a subliniat complexitatea sistemului medical și necesitatea unui echilibru între stabilitate și dezvoltare. Potrivit acesteia, pentru 2024, obiectivul principal a fost menținerea stabilității, iar în 2025 se va pune accent pe predictibilitate și creșterea performanței medicale. De asemenea, a evidențiat deficitul de personal în casele de asigurări și necesitatea de a proteja resursa umană din sistem.

„Pentru a avea 1% în plus în fiecare an, trebuie să vă luptați și observ că într-un plan de acțiune, ați notat creșterea veniturilor și diversificarea surselor de finanțare pentru sănătate. Cum vă propuneți să faceți această diversificare?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Este important să știm că la acest moment, sistemul medical este un sistem complex, cu foarte multe particularități. Anul trecut, mi-am propus să mă axez pe dialog, echilibru și stabilitate pentru că am început un an cu foarte multe evenimente sociale, cu foarte multe probleme, în care porneam la treabă cu 62,5 miliarde de lei. Până la final s-au mai adus 4 miliarde de euro la sistem. Am găsit înțelegere în întregul arc politic și au fost susținute foarte multe dintre proiectele pe care noi le-am demarat. Așa cum face orice gospodar, am încercat să facem un plan de măsuri pe termen scurt, mediu și lung.

Termenul mediu cel mai important este să depășim primul an, 2024, în stabilitate, pentru a putea să ne dezvoltăm și să ne axăm pe a vedea implementate măsurile prevăzute în norme și în contractul cadru. Anul 2025 vine la pachet cu alte provocări. Ne-am propus, de data asta, să ne axăm pe partea de predictibilitate, pentru că este esențială, și pe partea de creștere a performanței în domeniul medical și de asigurare a protecției pacient-personal medical aflat în contract cu casele de asigurări și a celor care lucrează în casele de asigurări, pentru că eu cred că trebuie să înțelegem că resursa umană din interiorul caselor de asigurări este fundamentală. Spun fundamentală pentru că, la acest moment, deși ar trebui să am 3200 de oameni, am 2900, din care voi pierde 200 de oameni care anul acesta se pensionează", a spus dr. Valeria Herdea.

„Pentru mine este fundamentală refacerea acestei echipe"

Dr. Valeria Herdea a evidențiat deficitul de specialiști în administrația publică și necesitatea refacerii echipei cu profesioniști bine pregătiți. De asemenea, medicul a subliniat că sistemul de asigurări de sănătate nu este doar un plătitor de servicii, ci gestionează probleme complexe, inclusiv planuri pentru cancer, paliație și prevenție.

„În contextul în care noi vorbim de specialiști care se formează în 5-10 ani pentru a lucra în administrația publică, am să fac o scurtă trecere în revistă asupra faptului că îmi vor lipsi directori medicali, medicii șefi, îmi vor lipsi oameni din domeniul economic, financiar, contabil. Deci, lucrurile sunt foarte serioase când privești acești oameni care deservesc o populație întreagă. Atunci, orice fel de plan de măsuri implică regândire și pornire de la faptul că avem resursa umană, resursa materială și resursa educațională.

Pentru mine este fundamentală, și adresez ca o primă necesitate, refacerea acestei echipe, pentru că pentru mine este echipa mea extinsă. Echipa mea extinsă are nevoie să fie refăcută cu oameni pe care nu numai să-i aclimatizăm și să-i creștem, ci să-i educăm pentru a înțelege ce înseamnă administrație publică și ce înseamnă domeniul specific al asigurărilor de sănătate. Nu suntem doar plătitori de servicii medicale, gestionăm un sistem cu particularități, cu probleme, cu probleme de sănătate, există un plan de cancer pentru că ne luptăm să-l implementăm, există un plan de paliație pe care dorim să-l implementăm și, nu în ultimul rând, bătălia pentru prevenție. Toate lucrurile acestea necesită nu doar alocare de fonduri, ci și particularizarea intervențiilor pentru fiecare segment.

Sigur că ne dorim să respectăm ceea ce avem în față, obiectivul de a eficientiza și a reduce cheltuielile în sănătate, cele nenecesare. Anul acesta începem cu 77 de miliarde, asta înseamnă o creștere de aproape 20%", a spus dr. Valeria Herdea.

Una din măsurile de reducere a cheltuielilor nenecesare

Dr. Valeria Herdea a subliniat importanța îngrijirii pacientului oncologic, care necesită nu doar fonduri, ci și servicii medico-sociale. De asemenea, a propus transferul concediilor medicale de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate la Ministerul Muncii, considerând că astfel s-ar reduce cheltuielile nenecesare și s-ar îmbunătăți gestionarea acestora.

„Pentru că ați vorbit despre acel 1% la care nu pot să renunț și despre care o să vorbesc, chiar dacă această informație probabil că o să fie sau nu foarte plăcută, tot o să o spun. În momentul în care privești pacientul oncologic, realizezi că îngrijirea lui nu este doar complexă și nu implică doar fonduri, ci implică un sistem întreg care are nevoie inclusiv de servicii de suport, care sunt servicii medico-sociale.

Am să ajung și la problema concediilor medicale, care reprezintă o măsură de protecție socială și care, în mod normal, ar trebui privită ca atare și care nu cred că ar trebui să rămână la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ci ar trebui să treacă la Ministerul Muncii, acolo unde a și fost până în 2006. Este una din măsurile de reducere a cheltuielilor nenecesare la nivelul Casei. Așa consider, ca manager, că ar trebui făcut, pentru că realmente este o măsură de protecție socială și, dacă ar fi acolo, probabil ar fi mult mai ușor de gestionat relația cu angajatorii, cu încasarea acestor fonduri care nu vin la noi", a spus dr. Valeria Herdea.

„Sistemul medical nu este unul static. Este într-o permanentă dezvoltare"

Dr. Valeria Herdea a subliniat necesitatea unor noi fonduri pentru susținerea sistemului medical, având în vedere nevoile tot mai mari. De asemenea, medicul a evidențiat importanța dezvoltării serviciilor medicale și a condițiilor pentru pacienți, precum și faptul că sistemul de sănătate trebuie să rămână într-o continuă adaptare și modernizare.

„Este nevoie și de apariția unor noi fonduri care să susțină acest sistem medical pentru că eforturile țării sunt foarte mari. Vă spuneam că avem 20% mai mult decât anul trecut, că nevoile ar fi mai mari. Nici nu se poate concepe să nu spunem că nu avem cetățeni care întâmpină probleme de sănătate și este important să știm că aceste lucruri grevează sistemul sanitar și pe cel medical. Avem soluția la îndemână să dezvoltăm, aici, acasă, și condiții hoteliere și tot ce mai dorește și are nevoie pacientul nostru.

Noi putem să ne uităm foarte bine în visteria noastră și să înțelegem că atât se poate la acest moment. Avem suport guvernamental, dar avem nevoie să înțelegem că sistemul medical nu este unul static. Este într-o permanentă dezvoltare tocmai pentru a putea oferi servicii medicale de calitate, servicii medicale la timp și, mai ales, moderne și adaptate, personalizate pacienților pe care îi avem”, a spus dr. Valeria Herdea la „HEALTH FORUM: Marile provocări din Sănătate în 2025”.

