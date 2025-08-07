Protest cu cămile și costume post-apocaliptice la Budapesta. Mesaj dur pentru Orban: Ungaria devine deșert

O caravană cu cămile și protestatari costumați în stil „Mad Max” a traversat Budapesta, atrăgând atenția asupra deșertificării accelerate a Ungariei. Participanții au cerut măsuri urgente din partea guvernului Orban.

Desfășurată în inima Budapestei, o caravană neobișnuită de cămile a atras atenția localnicilor și a autorităților, dar nu ca simplu spectacol stradal - ci ca formă de protest față de impactul sever al schimbărilor climatice asupra Ungariei.

Organizatorii au dorit să tragă un semnal de alarmă cu privire la procesul accelerat de deșertificare care afectează țara și să-l convingă pe premierul Viktor Orban să ia măsuri concrete în fața crizei climatice.

Printre protestatari s-au numărat fermieri, activiști, istorici și artiști, care s-au deplasat până în fața Ministerului Agriculturii. Aproximativ 100 de persoane au cerut guvernului identificarea unor zone care să permită retenția apei și au pledat pentru politici sustenabile în utilizarea terenurilor. „Vrem restabilirea condiţiilor necesare pentru producţia agricolă printr-o abordare raţională a exploatării terenurilor”, a explicat organizatorul acțiunii, agricultorul Laszlo Kulcsar.

Participanții au inclus muzicieni, acrobați pe picioroange, jongleri și activiști costumați în stilul post-apocaliptic al universului „Mad Max”

Criticii actualelor politici agricole spun că, în loc să se adapteze realităților climatice actuale, statul menține practici învechite, concentrate pe drenaj și irigații. „În secolul al XIX-lea, politica agricolă s-a bazat pe o gestionare a apei concepută pentru condiţii pluviometrice excedentare”, a subliniat istoricul Lajos Racz, specializat în probleme de mediu. Acest model, susțin protestatarii, este complet depășit în condițiile creșterii temperaturilor și a lipsei cronice de apă.

Atmosfera manifestației a fost una inedită - participanții au inclus muzicieni, acrobați pe picioroange, jongleri și activiști costumați în stilul post-apocaliptic al universului „Mad Max”. Toți au dorit să transmită un mesaj: dacă nu se schimbă nimic, viitorul va semăna tot mai mult cu o lume aridă, lipsită de resurse.

Ungaria se numără printre statele europene cel mai grav afectate de secetă, iar datele oficiale sunt alarmante: 63% din soluri se află deja într-o stare critică, potrivit Observatorului European al Secetei. Sudul țării este cel mai expus, confruntându-se frecvent cu valuri de căldură din ce în ce mai intense și cu precipitații tot mai imprevizibile. Evenimentul cu cămile a fost organizat pentru al doilea an consecutiv, devenind un simbol al mobilizării civice împotriva nepăsării climatice, conform Agerpres.

