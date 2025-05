Prințul Harry se confruntă cu o profundă criză de identitate. Cine este el, în afara Coroanei britanice?

Ducele de Sussex traversează o criză profundă de identitate, la ani buni după ce a renunțat la îndatoririle regale și s-a mutat în Statele Unite. Potrivit specialiștilor care apar în noul documentar Harry: "Can He Ever Be Forgiven?", difuzat de Channel 5, Harry se află într-o poziție incertă, fără un rol clar definit – nici în cadrul Familiei Regale, nici în America, unde și-a început o nouă viață alături de Meghan Markle, scrie Mirror.

„Cum își petrece viața?”, întreabă retoric Ann Widdecombe, politician britanic și autoare. „Care este scopul? Am auzit oameni spunând că este un tată care stă acasă, fără prea multe responsabilități… posibil? Chiar și Harry trebuie să se întrebe din când în când: ‘Încotro se îndreaptă toate acestea?’”, mai spune ea.

Această stare de confuzie este confirmată și de psihoterapeuta Emma Reed Turrell, care consideră că Harry se confruntă cu o luptă interioară comună multora care părăsesc structuri puternic identitare, cum e monarhia britanică.

"Ne putem regăsi cu toții în aceste întrebări"





„Cred că Harry se confruntă cu o provocare universală, aceea a identității. Cine sunt? Cine am fost? Cine devin? Cine am voie să fiu? Ce va fi acceptabil?”, explică Turrell. „Ne putem regăsi cu toții în aceste întrebări – când cineva părăsește o instituție, trece printr-o tranziție profundă în care trebuie să-și regăsească scopul și identitatea”, explică ea.

După ce a renunțat la rolul său în Familia Regală, Harry pare să caute în continuare o direcție clară. Nici poziția sa publică în SUA nu este bine conturată, iar activitățile sale – între proiecte media, documentare și apariții rare – nu par să-i ofere un statut comparabil cu cel pe care l-a avut ca membru activ al monarhiei.

Criza de identitate survine în contextul unor tensiuni de lungă durată cu Familia Regală, care au ieșit din nou la suprafață luna aceasta, după un interviu acordat de Harry postului BBC. Deși subiectul central a fost pierderea protecției din bani publici, ducele a lăsat să se înțeleagă că își dorește o reconciliere.



„Viața e prețioasă. Nu știu cât timp mai are tatăl meu... dar ar fi frumos să ne împăcăm. Mi-aș dori o reconciliere cu familia mea, nu mai are rost să continuăm să ne certăm”, a spus el.

Totuși, până să poată reface punțile cu familia, Harry pare nevoit să-și răspundă mai întâi la o întrebare fundamentală: cine este el, în afara Coroanei?

