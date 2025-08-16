Prinții de Wales își mută familia într-o casă luxoasă cu opt dormitoare, evaluată la 16 milioane de lire sterline

Prințul și Prințesa de Wales se mută într-o nouă reședință.

Prințul și Prințesa de Wales urmează să se mute într-o nouă „casă pentru totdeauna” în Windsor, potrivit presei britanice.

O nouă casă pentru totdeauna în Windsor

William și Kate se vor muta în Forest Lodge, o vilă cu opt dormitoare situată în Windsor Great Park, împreună cu cei trei copii, George, de 12 ani, Charlotte, în vârstă de 10 ani, și Louis, care are șapte ani, scrie The Independent.

Mutarea de la Adelaide Cottage, care include patru dormitoare, survine după trei ani dificili, în care familia Wales a trecut prin pierderea Reginei Elisabeta a II-a, diagnosticul de cancer al Regelui Charles al III-lea și tratamentul oncologic al lui Kate.

Familia speră la un nou început în reședința de 328 de ani, clasa a II-a de patrimoniu, situată într-un colț retras al parcului de 1.940 hectare.

Un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a confirmat: „Familia Wales se va muta mai târziu în acest an”.

Mutarea familiei și planurile pentru Forest Lodge

Cuplul regal va plăti mutarea și renovările din fonduri proprii, evitând astfel costuri suplimentare pentru contribuabili. Vila va rămâne casa lor chiar și după ce William va urca pe tron, conform publicației The Sun.

Lucrările de renovare la proprietatea istorică au început deja, iar familia speră să se mute până de Crăciun.

În iunie, la consiliu a fost depusă o cerere de autorizare pentru renovări interioare și exterioare la Forest Lodge, vizând lucrări precum instalarea de uși și ferestre noi, îndepărtarea pereților interiori, refacerea tavanelor și înlocuirea podelelor.

Autoritățile din Royal Borough of Windsor and Maidenhead au publicat decizia de aprobare a lucrărilor la începutul acestei luni.

La doar șase kilometri distanță de reședința actuală

Proprietatea, care aparține Coroanei britanice, se află la doar aproximativ șase kilometri de reședința lor principală din acest moment, Adelaide Cottage. Familia s-a mutat pentru prima dată la Windsor din apartamentul de la Palatul Kensington, în centrul Londrei, în vara lui 2022, când și-a înscris copiii la școala Lambrook din apropiere.

„Aceasta este o mutare pe termen lung”, a declarat o sursă pentru The Sun. „Ei văd această casă ca pe locuința lor pentru totdeauna”, a adăugat aceasta.

Forest Lodge, inclusă în registrul clădirilor de patrimoniu din 1972, a trecut prin ultima renovare în 2001, cu un cost de 1,5 milioane de lire sterline, fiind pregătită pentru închiriere la 15.000 de lire pe lună.

Reședința este evaluată astăzi la aproximativ 16 milioane de lire sterline și prezintă detalii de epocă, inclusiv ornamente elaborate din ipsos, șeminee din marmură, ferestre venețiene și un hol cu tavan boltit semi-cilindric.

Totuși, vila cu opt dormitoare este mai mică decât Royal Lodge, reședința lui Prince Andrew cu 31 de camere, tot în Windsor Great Park.

Prinții de Wales mai dețin și o casă de țară la Anmer Hall, o reședință cu 10 dormitoare în domeniul Sandringham, oferită cadou de Regină Elisabeta la nunta lor. De asemenea, păstrează apartamentul 1A din Palatul Kensington, Londra.

Ca moștenitor al tronului, William a preluat domeniul Duchy of Cornwall, un portofoliu de terenuri, proprietăți și investiții evaluate la peste 1 miliard de lire sterline, după ce tatăl său a devenit rege.

În 2023, Prințul Harry și Meghan au restituit 2,4 milioane de lire sterline din fonduri publice folosite pentru renovarea fostei lor locuințe, Frogmore Cottage, după ce s-au mutat în SUA.

Citește și: William și Harry, împiedicați să moștenească casa copilăriei Prințesei Dianei din cauza unei reguli stricte

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News