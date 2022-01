Prinţesa urbană a plecat definitiv în Olanda: Am sufletul încărcat de tristețe

'Nu știu cum altfel să vă spun asta, dar... plecăm. Am făcut un video, să scriu mi-a fost prea greu. Ultimele luni au fost foarte intense și grele, am sufletul încărcat de tristețe, dar sunt curioasă și entuziasmată de tot ce ne așteaptă dincolo. Vă îmbrățișăm pe toți!', a scris Prințesa urbană, pe pagina sa de Facebook, la care a atașat un video în care și-a motivat decizia de a-și crește copiii în Olanda.

'Pentru prima oară în viaţa noastră cu bilet doar dus'

'În momentul în care o să urc acest clip pentru voi noi vom fi deja în avion, pentru prima oară în viaţa noastră cu bilet doar dus. Ne-am hotărât să plecăm, după mulţi ani în care am făcut tot ce-am putut să contribui la schimbarea lucrurilor, care atât de tare mă întristează, mă frustrează şi mă supără aici. Din păcate, nu mai am resurse, am obosit şi nici nu cred că vreo schimbare importantă se va mai întâmpla pe parcursul vieţii mele.', a spus în video Ioana Chicet-Macoveiciuc.

'Sigur că plecăm mai mult pentru copii, dar nu vreau să fiu ipocrită, aşa că o să recunosc că plec în primul rând pentru mine, pentru noi. Cred că avem dreptul să trăim liniştiţi, fără să ne enervăm de zeci de ori pe zi din lucruri care nu ţin de noi şi oricât am face noi eforturi ele nu se vor îmbunătăţi în viitorul apropiat. E o decizie la care am ajuns cu multă-multă tristeţe, pentru că avem atât de mulţi oameni dragi aici, locuri dragi, am construit atâta', a mai transmis blogger-ița.

'Îmi este greu. Sunt copleşită de multe emoţii'





'Îmi este greu. Sunt copleşită de multe emoţii. Cele mai multe sunt de nerăbdare, de entuziasm, dar îmi este şi foarte frică. Avem 40 şi de ani, copiii sunt măricei. Va trebui să ne adaptăm cu toţii într-un loc cu o limbă pe care nu o înţelegem, dar sunt convinsă şi încrezătoare că vom fi bine. Suntem oameni muncitori, respectăm regulile, cred că ne vom adapta în cele din urmă. Nu mă aştept să fie paradisul pe pământ acolo, suntem realişti, nu mai avem 18 ani şi naivitatea de atunci. Va urma o perioadă complicată, dar cred că pe termen lung e un lucru pe care măcar trebuie să-l încercăm, chiar dacă n-o să ne iasă aşa cum ne dorim', a mai spus Prințesa urbană.

'Doar pentru că şi noi plecăm nu înseamnă că trebuie să plecaţi şi voi'

'Doar pentru că şi noi plecăm nu înseamnă că trebuie să plecaţi şi voi, sunt mulţi oameni cărora aici le este un loc bun de dezvoltare şi de creştere. Mi-aş dori ca toţi oamenii dragi să vină cu noi, dar în acelaşi timp înţeleg că pentru mulţi dintre voi soluţia cea mai bună este să rămâneţi aici, în România, şi eu îmi doresc din tot sufletul să păstrăm legătura', a mai spus blogger-iţa.

'E un loc curat, liniştit, oamenii sunt mai relaxaţi. Nivelul de trai, de educaţie, oportunităţile, ritmul vieţii din Olanda au înclinat cel mai mult balanţa. Am ales Olanda pentru că ni se pare un loc în care copilul este în centrul multor lucruri şi pentru că e un loc curat, liniştit. Oamenii fac sport, sunt mai relaxaţi, au nivel de trai şi un ritm mai potrivite cu ce ne dorim şi noi', a mai spus Prințesa urbană, în video-ul atașat pe pagina sa de Facebook.







